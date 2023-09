Sập mỏ vàng tại Zimbabwe, nhiều người thiệt mạng

Đã có ít nhất 3 thợ mỏ thiệt mạng và 18 người có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát sau khi một đường hầm ở mỏ khai thác vàng trái phép tại Zimbabwe bị sập.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/9, Đài Truyền hình Nhà nước ZBC cho biết vụ tai nạn xảy ra một ngày trước đó tại Chegutu, cách thủ đô Harare khoảng 120 km về phía Tây.

Theo giới chức địa phương, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi mỏ Bay Horse ở Chegutu. Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những người còn mất tích diễn ra hết sức khẩn trương.

Quốc gia phía Nam châu Phi này có trữ lượng lớn bạch kim, kim cương, vàng, than đá và đồng. Do nền kinh tế suy thoái, hoạt động khai thác trái phép trở nên tràn lan và thường không đảm bảo an toàn.

Tháng 2/2019, đã có 24 thợ mỏ thiệt mạng khi một mỏ bỏ hoang bị ngập sau những trận mưa xối xả ở miền Trung Zimbabwe.

