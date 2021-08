Sau Delta, biến thể Lambda lan rộng khắp nước Mỹ

Lambda - loại biến thể nguy hiểm khác của virus SARS-CoV-2 có khả năng kháng vaccine COVID-19 đã lan rộng khắp 44 bang trên cả nước Mỹ.

Biến thể Lambda còn được gọi là C.37, lần đầu tiên được xác định xuất hiện ở Peru vào tháng 12/2020. Biến thể này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh mục biến chủng cần chú ý (VOI), thấp hơn biến thể cần quan tâm (VOC) như Delta. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, biến thể này đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, xuất hiện tại 41 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo VTV New, ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cảnh báo, biến thể Lamda có nguy cơ gây nên làn sóng mới tại Mỹ, sau khi nước này ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm biến thể Lambda lan rộng khắp 44 bang trên cả nước.

Theo kết quả phân tích gene của giới chuyên gia, một số bằng chứng sơ bộ cho thấy biến thể này dễ tác động tới tế bào và có khả năng kháng lại hệ miễn dịch của con người cao hơn một chút so với các biến thể trước đây. So với biến thể Delta, biến thể Lambda hiện ít đáng lo ngại hơn. Nhưng các nghiên cứu ban đầu chỉ rõ nó mang hai đột biến T76I và L452Q có khả năng làm tăng khả năng lây nhiễm so với chủng gốc SARS-CoV-2.

“Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác liệu Lambda có khả năng lây nhiễm cao hơn hay kháng vaccine phòng bệnh không. Tuy nhiên, cho đến nay, biến chủng này dễ lây lan hơn so với chủng gốc SARS-CoV-2 ban đầu”, Tiến sĩ Preeti Malani - Giám đốc y tế bộ phận bệnh truyền nhiễm tại Đại học Michigan (Mỹ) nhận định.

Trên VOV, giới chuyên gia cho rằng, hiện còn quá sớm để xác định liệu biến thể Lambda có dẫn đến nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong cao hơn, hay có thể trở thành biến thể chủ đạo hay không. Tuy nhiên, việc một số lượng lớn người chưa tiêm vaccine đang khiến virus có nhiều cơ hội hơn để lây lan và đột biến thành những biến thể mới. Vì vậy, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và thực hiện biện pháp phòng dịch là những biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay đã ngăn chặn sự xuất hiện của những biến thể mới khác của virus SARS-CoV-2.

“Biến thể Lambda có thể kháng vaccine, nhưng vẫn cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu. Hiện tiêm vaccine giúp giảm tỷ lệ tử vong và diễn tiến bệnh nặng ở nhiều biến thể khác của virus SARS-CoV-2 và Lambda cũng vậy. Do đó, điều quan trọng là không chỉ Mỹ mà nhiều quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine để có sự bảo vệ tốt nhất trước các biến thể mới”, ông Justin Gill - chuyên gia y tế khẩn cấp tại Mỹ cho hay.

Theo SK&ĐS