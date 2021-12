Siêu biến chủng Omicron đã lan tới 50 quốc gia, Nam Phi đối phó làn sóng dịch thứ tư

Hôm 6/12, Nga ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong số 10 người trở về từ Nam Phi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Với việc phát hiện trên, Nga đã trở thành quốc gia thứ 50 ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron.

Kể từ khi được phát hiện tại Nam Phi, siêu biến chủng Omicron đã xuất hiện tại 50 quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học cho biết, sẽ cần thời gian để theo dõi và phân tích về những đột biến của biến chủng Omicron.

Theo Zing, đến nay, biến chủng Omicron đã xuất hiện tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước như: Nga, Argentina, Nepal và Thái Lan là những quốc gia mới nhất xác nhận phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Hôm 6/12, Nga ghi nhận hai ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong số 10 người trở về từ Nam Phi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Với việc phát hiện trên, Nga đã trở thành quốc gia thứ 50 ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron.

Giới khoa học cho biết, đang tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực giải mã biến thể mới nhằm tìm hiểu khả năng lây lan, mức độ tránh miễn dịch của biến thể Omicron. Dù chưa có thông tin về ca tử vong nào do Omicron nhưng đây vẫn là một mối quan ngại lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài trong suốt 2 năm qua.

Biến chủng Omicron đã xuất hiện tại 50 quốc gia trên thế giới.

Theo VTV News, Hội đồng nghiên cứu Y khoa Nam Phi (SAMRC) đã tiến hành nghiên cứu các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Tshwane, tỉnh Gauteng trong 2 tuần đầu tiên ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron. Các chuyên gia đã quan sát thấy phần lớn bệnh nhân không cần hỗ trợ thở máy. Có rất ít bệnh nhân cần bổ sung oxy và đây là điểm khác biệt rõ rệt so với những gì được ghi nhận ở bệnh viện trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 trước đây.

Tuy nhiên, hầu hết các ca mắc COVID-19 phải nhập viện là những người trẻ tuổi. 80% số ca mắc COVID-19 phải nhập viện trong hai tuần qua là người dưới 50 tuổi. Điểm lưu ý là 57% những người trên 50 tuổi ở Tshwane đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong khi tỷ lệ này ở những người dưới 50 tuổi chỉ là 34%. Nghiên cứu của SAMRC cũng cho thấy nguy cơ tái nhiễm do biến thể Omicron cao hơn 3 lần so với biến thể Delta và Beta, với hơn 35.000 ca nghi tái nhiễm trong tổng số 2,8 triệu ca nhiễm. Dù số ca nhiễm tăng mạnh, nhưng đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể Omicron.

Xét nghiệm PRC ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP

Theo Reuters, ngày 6/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, biến chủng Omicron đã đẩy nước này vào làn sóng thứ tư. Thông tin được nhà lãnh đạo Nam Phi đưa ra khi dữ liệu báo cáo của Bệnh viện cấp quận Tshwane và Steve Biko (TDHC) cho biết số lượng bệnh nhân nhập viện liên tục tăng cao.

Trong các ngày 29/11 tới ngày 3/12, số ca mắc mỗi ngày của Nam Phi đã tăng gần 7 lần, lên tới hơn 16.000 ca. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện”, ông Ramaphosa nói. Biến chủng Omicron có vẻ chiếm phần lớn các ca nhiễm mới do đó, ông Ramaphosa kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa COVID-19 . “Nam Phi hiện có đủ nguồn cung vaccine. Tiêm chủng có vai trò thiết yếu cho phục hồi kinh tế vì càng có nhiều người tiêm chủng thì càng có thêm nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa”, vị tổng thống cho hay.

Ông Ramaphosa cho biết thêm, chính phủ Nam Phi sẽ sớm triệu tập Hội đồng chỉ huy virus corona quốc gia để đánh giá tình hình đại dịch và quyết định có cần tung ra các biện pháp mới hay không.

