Thế giới ghi nhận gần 6 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19

Báo cáo cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 23/11 cho thấy trong tuần qua thế giới ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tăng 6% và là tuần thứ 4 liên tục ghi nhận xu hướng lây nhiễm gia tăng.