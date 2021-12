Tuyết dày kỷ lục phủ trắng ở Mỹ, Nhật

Tuyết rơi dày phủ trắng một số bang Mỹ và các tỉnh miền tây Nhật Bản, phá vỡ kỷ lục suốt nhiều thập kỷ.

Tuyết rơi dày đặc trên phố Spring ở Nevada City, bang California hôm 27/12.

Sau nhiều tháng hạn hán khắc nghiệt gây ra nhiều đám cháy rừng, tuyết đang rơi dày đặc ở dãy núi Sierra Nevada, trải dài ở cả hai bang Nevada và California của Mỹ. Các nhà khí tượng cảnh báo hoạt động đi lại ở Sierra Nevada có thể gặp nhiều khó khăn trong vài ngày tới do tuyết quá dày.

Tuyết phủ trắng đường phố ở Nevada City, California, hôm 27/12.

Trận tuyết rơi gần đây ở Sierra Nevada có độ dày 4,9 m, phá kỷ lục tuyết rơi nhiều nhất tháng 12 là 4,6 mét được lập năm 1970.

Tuyết bao phủ đường phố và nhà cửa tại khu phố ở Bellingham, bang Washington hôm 27/12.

Những trận mưa tuyết từ Vịnh Alaska thổi vào khu vực tây bắc Mỹ hôm 26/12 đã trút lớp tuyết dày 15 cm xuống Seattle, bang Washington, gây tắc nghẽn giao thông.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết nhiệt độ thấp nhất ở Seattle hôm 26/12 là -6,7 độ C, còn tại Bellingham là -12,8 độ C, lạnh hơn 1,7 độ so với kỷ lục năm 1971.

Xe cộ lưu thông chậm ở chân đèo Santiam, thành phố Detroit, bang Oregon hôm 26/12 khi nhiệt độ giảm khắp vùng tây bắc Mỹ.

Trên khắp bang Washington và Oregon, nhiều khu vực ẩn náu khẩn cấp đã được mở, khi cơ quan khí tượng dự báo giá rét cực độ có thể kéo dài đến cuối tuần. Bang Oregon đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì giá lạnh và tuyết rơi dày.

Nhật Bản cũng đang hứng chịu thời tiết lạnh với tuyết rơi dày ở khu vực duyên hải phía tây.

Ảnh chụp từ trực thăng cho thấy các phương tiện bị mắc kẹt trên đường ở thành phố Hikone, tỉnh Shiga, miền tây Nhật Bản, do lượng tuyết kỷ lục trút xuống khu vực này.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết một số khu vực hứng chịu lượng tuyết dày kỷ lục, khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác.

Người dân dọn tuyết tích tụ dọc theo con đường ở tỉnh Fukui, Nhật Bản hôm 27/12.

Tuyết rơi dày gây ùn tắc giao thông, các chuyến bay bị hủy và gián đoạn dịch vụ đường sắt ở miền trung Nhật Bản. Theo Kansai Electric Power, hơn 3.200 hộ gia đình đã bị mất điện.

Các phương tiện bị mắc kẹt trên con đường ở thành phố Hikone, tỉnh Shiga ngày 27/12 do lượng tuyết ở khu vực này dày tới 68 cm, gấp 30 lần mức trung bình, theo đài truyền hình NHK.

Tuyết rơi dày đặc tại một con phố ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản ngày 27/1.

Trận tuyết rơi mạnh nhất được ghi nhận tại Aomori, tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản, với lớp tuyết dày 200 cm. Tuyết cũng tích tụ ở các thành phố Kyoto, Nagoya và Hiroshima. Hơn 10 người bị thương trong các sự cố liên quan tuyết rơi.

Công ty đường sắt Nhật Bản hôm 27/12 đình chỉ 52 chuyến tàu tốc hành, bao gồm cả những chuyến kết nối với các thành phố như Kyoto, Nagoya và Kanazawa.

Theo VNE