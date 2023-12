WHO ứng phó với dịch bệnh “chưa từng có”

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/12 cho biết tổ chức này đang nỗ lực hành động nhanh chóng để ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh Leishmania trên da (Cutaneous Leishmaniasis) ở vùng Somali của Ethiopia.

Tuyên bố của WHO nói rõ ca bệnh Leishmania trên da đầu tiên ở vùng Somali xuất hiện hồi tháng 7 và đến cuối tháng 11 đã có thêm 1.023 trường hợp được báo cáo. Đáng chú ý, vùng Somali cũng là một trong 6 điểm nóng lưu hành dịch bệnh Leishmania ở nội tạng (Visceral Leishmaniasis) tại Ethiopia. Điều này cho thấy đang có lỗ hổng y tế nghiêm trọng tại vùng Somali trong việc ngăn chặn các ca bệnh bùng phát và lây lan mạnh.

Trước tình trạng này, WHO đã khởi xướng một chương trình xây dựng năng lực toàn diện cho đội ngũ y tế và chuyên gia các phòng thí nghiệm ở những khu vực có dịch bệnh ở vùng Somalia. Khóa đào tạo này tập trung vào kỹ năng chẩn đoán và quản lý các ca mắc bệnh Leishmania trên da, dựa trên hướng dẫn của WHO. Quyền đại diện của WHO Ethiopia, bà Nonhlanhla Dlamini, cho biết sáng kiến đào tạo này không chỉ giúp giải quyết thách thức trước mắt của đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách đào tạo trong khu vực. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và quản lý hiệu quả bệnh Leishmania trên da sẽ giúp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Ethiopia, một quốc gia ở Đông Phi, đang phải đối mặt với gánh nặng kép cả Leishmania trên da và nội tạng. Mỗi năm ở nước này có tới 20.000- 40.000 trường hợp mắc bệnh Leishmania trên da. Đây là bệnh do một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra, lây truyền qua ruồi cát và gây ra tổn thương da cục bộ, tổn thương da niêm mạc hoặc tổn thương da lan tỏa.

Theo TTXVN