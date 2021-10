Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh đã được các đại biểu thảo luận, đề xuất.

Chiều 11/10, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình tọa đàm “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện các sở, ban, ngành và đại diện gần 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh liên quan đến văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã khiến các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch bị ngưng trệ. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc những lĩnh vực này bị tổn thất nghiêm trọng.

Về du lịch, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng lượng khách tham quan đến Hà Tĩnh chỉ đạt 20,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lượt khách lưu trú nội địa giảm 84 %, khách lưu trú quốc tế giảm 75 % so với cùng kỳ năm 2019.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng đại diện Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh chủ trì tọa đàm.

9 tháng đầu năm 2021, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục bị ảnh hưởng kéo dài bởi dịch COVID-19, tổng lượt khách tham quan giảm 34 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách lưu trú quốc tế giảm 68,2 % so với cùng kỳ năm 2020; khách lưu trú nội địa giảm 52,5 % so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Đặng Tiến Hà - đại diện khách sạn BMC TP Hà Tĩnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh: "Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch cần xem xét xây dựng phù hợp. Điều quan trọng nhất trước khi mở cửa trở lại đó là các lao động trong ngành du lịch cần được tiêm đủ số mũi vắc-xin COVID-19.

Về hoạt động văn hóa và thể thao, hiện nay toàn tỉnh có 118 công ty quảng cáo; 263 cơ sở kinh doanh karaoke. Các cơ sở kinh doanh karaoke phải tạm ngừng hoạt động, công ty quảng cáo không có doanh thu.

Rạp chiếu phim Wincom Plaza Hà Tĩnh chỉ hoạt động được 4 tháng đầu năm, doanh thu giảm 90% so với năm 2020. Có 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử không kết nối mạng tạm ngừng hoạt động.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Giám đốc Công ty CP Du lịch Đại Việt: “Các doanh nghiệp du lịch mong tỉnh sớm có các chính sách ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời hồi phục các hoạt động”

Hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân như phòng tập thể hình, bể bơi, quán bi a… bị hạn chế hoạt động hoặc có thời điểm bị đóng cửa tạm dừng để thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế: "Sở sẽ làm hết vai trò, trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp trong phòng, chống dịch để đưa các hoạt động kinh doanh, sản xuất bước sang trạng thái bình thường mới".

Để tháo gỡ những khó khăn, nhằm phục hồi ngành văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới, các đại biểu đã thảo luận, đối thoại thẳng thắn để tìm ra các giải phù hợp.

Ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục thuế Hà Tĩnh): "Cục thuế Hà Tĩnh nỗ lực đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong đó, nhiều chính sách đã và đang triển khai thực hiện, như: miễn tiền thuế chậm nộp cho các hộ kinh doanh thua lỗ năm 2020 và 2021..."

Trong đó, đại biểu đã đưa ra nhiều băn khoăn, kiến nghị đề xuất liên quan đến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại biểu cũng quan tâm, đề xuất tỉnh cần có các chính sách kịp thời để giúp đỡ các doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập khẳng định, sẽ tiếp thu và tổng hợp các ý kiến đóng góp để trình UBND tỉnh xem xét kiến nghị, thực hiện.

Dịp này, Sở VH-TT&DL cũng tôn vinh, khen thưởng 20 doanh nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thời gian qua.

20 doanh nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch có thành tích xuất sắc trong các hoạt động được tôn vinh trong dịp này.

Thiên Vỹ