Giữ gìn bản sắc văn hóa, nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội ở Can Lộc

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có 89 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, là nơi có nhiều địa chỉ hấp dẫn du khách khám phá. Cùng với đó, các lễ hội được tổ chức lành mạnh, văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, nếp góp phần tăng sức hút đối với du khách.

Hằng năm, trên địa bàn Can Lộc diễn ra khá nhiều lễ hội lớn gắn với hệ thống di tích như: lễ hội chùa Hương Tích (18/2 âm lịch), lễ hội Chiến thắng Đồng Lộc (24/7)… Để giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức các lễ hội trên địa bàn đã được chính quyền các cấp ở Can Lộc đặc biệt quan tâm.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội nên trong những tháng đầu năm mới, đã có hơn 30 nghìn lượt khách đến với chùa Hương Tích.

“Đối với các hoạt động tổ chức lễ hội, ngay từ đầu năm, huyện đã giao nhiệm vụ cho các địa phương tăng cường phối hợp với ban quản lý (BQL) các khu di tích xây dựng kế hoạch tổ chức. Trong đó, chú trọng thành lập BQL lễ hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Việc tổ chức các trò chơi dân gian trong lễ hội cũng được ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài ra, các phòng chức năng thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh”, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng VHTT huyện Can Lộc cho biết.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của huyện, sự vào cuộc quyết liệt của BQL các khu di tích, việc đón tiếp du khách tại các điểm đến tâm linh trên địa bàn ngày càng chuyên nghiệp hóa.

Cho chữ - nét văn hoá truyền thống được duy trì ở chùa Hương Tích trong mỗi mùa lễ hội

Tại Khu du lịch chùa Hương Tích, thời gian qua, huyện Can Lộc đã đẩy mạnh các hoạt động mời gọi, xúc tiến đầu tư, tạo nên sự hoàn thiện, đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, việc đổi mới hình thức quản lý, phối hợp với các công ty lữ hành kết nối tour, tuyến du lịch, quảng bá đến du khách các giá trị văn hóa, giá trị tâm linh cũng là giải pháp để ngày càng nhiều du khách thập phương biết đến Hoan Châu đệ nhất danh lam.

Ông Võ Thành Chung - Trưởng BQL Khu du lịch chùa Hương Tích chia sẻ: “Cùng với sự quan tâm, vào cuộc của huyện, việc tổ chức lễ hội được BQL xây dựng kế hoạch cụ thể, chu đáo. Ban đã kết nối các dịch vụ kinh doanh, bán vé tại đây, tạo nên sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch. Theo đó, hiện tượng chèo kéo, “chặt chém” du khách tại các dịch vụ du lịch đã được chấm dứt.

Tình hình ANTT, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy được duy trì và đảm bảo tốt, tình trạng ăn xin, bán hàng rong trên tuyến đường lên chùa được xóa bỏ. Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường bằng các thùng rác, điểm thu gom rác hợp lý, vừa đảm bảo mỹ quan, vừa thân thiện với môi trường”.

Mỗi ngày, nhân viên BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc duy trì nền nếp vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại khu mộ.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội nên trong những tháng đầu năm mới, đã có hơn 30 nghìn lượt khách đến với chùa Hương Tích.

Tại Ngã ba Đồng Lộc, ngay từ đầu năm, BQL Khu di tích đã phối hợp với chính quyền địa phương siết chặt công tác đảm bảo ANTT, giải tỏa một số điểm bán lẻ ở khu vực trước cổng để đảm bảo mỹ quan, đồng thời thường xuyên nhắc nhở các điểm bán lẻ ngoài hàng rào thực hiện nghiêm túc văn hóa kinh doanh. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng du khách giảm so với những năm trước, nhưng nền nếp đón tiếp du khách ở đây vẫn được duy trì.

Du khách thực hiện tốt các hướng dẫn về công tác phòng dịch, soạn lễ, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

“Năm nào tôi cũng đến Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương cho các anh hùng liệt sỹ. Mỗi lần đến, tôi lại thấy công tác quản lý ngày càng thay đổi tích cực, cảnh quan môi trường trong lành, sạch đẹp. Chúng tôi được đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo, từ công tác phòng dịch, đến việc soạn lễ, dâng hương, hóa vàng… Tôi nghĩ rằng, với cách làm như hiện nay, Ngã ba Đồng Lộc sẽ luôn là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với tất cả mọi người khi có dịp đến với Hà Tĩnh”, chị Nguyễn Thị Hoa Mai - du khách đến từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ.

Với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương, vai trò trách nhiệm của các BQL, hoạt động lễ hội trên địa bàn Can Lộc thời gian qua đã diễn ra lành mạnh đúng với nghi lễ cổ truyền dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa. Việc nâng cao vai trò trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội tại các di tích văn hóa tâm linh, sự tăng cường quản lý Nhà nước, bảo vệ cảnh quan, môi trường; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội sẽ là những yếu tố để du lịch văn hóa tâm linh tại các di tích trên vùng đất văn hóa Can Lộc luôn tạo được sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Anh Thư