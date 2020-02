Những thành phố và thị trấn ma lớn nhất thế giới

Craco (Italy) là bối cảnh của nhiều bộ phim. Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm từ 1060, Craco chứng kiến ​​nhiều cuộc xung đột giữa quân vương, quân đội và hệ tư tưởng chính trị. Năm 1963, 1.800 cư dân cuối cùng buộc phải rời khỏi Craco. Nơi đây trở thành bối cảnh ngoạn mục và chân thực cho các bộ phim như Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa) và The Passion of the Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa). Mặc dù bị bỏ hoang, Craco vẫn là điểm du lịch nổi tiếng của Italy và có trong danh sách theo dõi của Quỹ Di tích Thế giới năm 2010.