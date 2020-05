Ứng dụng công nghệ quảng bá du lịch Hà Tĩnh

Quảng bá online, kích cầu nội địa, xây dựng sản phẩm du lịch trực tuyến… là những cách làm mới của ngành du lịch Hà Tĩnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Du lịch biển là một trong những thế mạnh của ngành du lịch Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Biển Kỳ Xuân - huyện Kỳ Anh)

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh:

Ứng dụng công nghệ tuyên truyền, quảng bá du lịch

Xác định quảng bá du lịch trực tuyến trên hệ thống internet là hình thức phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn này, Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho chiến lược quảng bá và xúc tiến du lịch Hà Tĩnh. Trong đó, lấy quảng bá du lịch online làm hình thức chủ đạo. Tăng cường quảng bá chương trình “Hà Tĩnh - điểm đến an toàn” trên các hệ thống trực tuyến.

Ngoài chỉ đạo, định hướng các đơn vị xây dựng đề án, sản phẩm du lịch để quảng bá theo hình thức 4.0, vừa qua, Sở VH-TT&DL cũng đã kích hoạt phần mềm cẩm nang du lịch Hà Tĩnh trên hệ thống điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng: Quảng bá du lịch online là hình thức quảng bá chủ đạo của ngành trong giai đoạn hiện nay.

“Du lịch Hà Tĩnh” là một ứng dụng tìm kiếm thông minh giúp du khách khắp cả nước có thể dễ dàng tiếp cận với các điểm đến thông qua thông tin được tích hợp và thường xuyên cập nhật. Ứng dụng đã được Sở VH-TT&DL mua bản quyền và là một ứng dụng có nội dung quảng bá mới mẻ, có tính hội nhập lớn.

Từ đó, kích thích việc nghiên cứu, thực hiện số hóa các điểm đến, điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng giao diện ảnh 360, 3D, công nghệ thực tế ảo... của các đơn vị làm du lịch để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quảng bá du lịch qua hình thức online…

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen:

"Kích cầu du lịch nội địa"

Việc thực hiện các tour du lịch ra nước ngoài trong bối cảnh hiện tại là bất khả thi, vì thế, Công ty CP Lữ hành Thành Sen chú trọng kích cầu du lịch nội địa với nhiều hình thức và sản phẩm độc đáo.

Giám đốc Thành Sen Travel Nguyễn Tiến Trình: “Xây dựng các tour du lịch sinh thái nội tỉnh là mục tiêu hiện tại của chúng tôi”.

Điểm nhấn trong việc kích cầu du lịch nội địa mà công ty hướng đến là tăng cường làm mới các tour du lịch hướng về Hà Tĩnh đã có và lên kế hoạch xây dựng những sản phẩm mới độc đáo, hấp dẫn. Một trong những sản phẩm tâm đắc mà công ty sẽ triển khai là tour “Ngược dòng sông Ngàn Phố” 1 ngày/đêm. Sản phẩm này hướng tới khai thác nét đặc sắc của đời sống văn hóa và tinh hoa ẩm thực của những cư dân các vùng miền Hà Tĩnh sống hai bên bờ sông Ngàn Phố, con sông mang tính biểu trưng văn hóa của vùng núi Hà Tĩnh với nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Về các tour trong nước, công ty cũng sẽ mở thêm và nâng cao chất lượng phục vụ. Công ty sẽ có nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn tặng khách hàng khi tham gia các tour như: tặng voucher nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp… 1 lần hoặc có thời hạn lên đến 1 năm. Để làm được điều này, chúng tôi liên hệ và phối hợp với các đơn vị điểm đến.

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm:

Thực hiện nghiêm túc 6 nội dung của Chỉ thị 19

Khu du lịch Thiên Cầm hiện có 65 nhà hàng, 19 cơ sở lưu trú là khách sạn, nhà nghỉ với tổng 780 phòng. Mùa hè là thời gian cao điểm khi lượng khách lưu trú dài hạn lớn. Vì thế, đối với việc thực hiện các giải pháp phòng dịch Covid-19, trong thời điểm này và sắp tới vô cùng quan trọng.

Trưởng Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm Trần Danh Hướng: "Giải pháp đầu tiên chúng tôi thực hiện là tuyên truyền một cách mạnh mẽ đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ tại khu du lịch, nâng cao ý thức trong phòng dịch...".

Với mục tiêu giúp du khách hoàn toàn yên tâm và không có cảm giác bị phiền hà trong quá trình nghỉ dưỡng, chúng tôi chú trọng thực hiện nghiêm túc, linh hoạt 6 nội dung của Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Điểm đến an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, dịch vụ an toàn, du khách an toàn, nhân viên du lịch an toàn.

Giải pháp đầu tiên chúng tôi thực hiện là tuyên truyền một cách mạnh mẽ đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ tại khu du lịch… Qua đó, nâng cao ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh trong phòng dịch, giúp họ nhận thức được vai trò của “chống dịch như chống giặc” mới là cách tốt nhất để du khách cảm thấy nơi mình đến là nơi an toàn.

Về lực lượng phòng dịch, chúng tôi được sự tăng cường hỗ trợ của Công an thị trấn Thiên Cầm và các lực lượng chức năng khác. Bên cạnh những biện pháp như: đo thân nhiệt, khử trùng, sát khuẩn, giãn cách… thì lực lượng phòng dịch luôn sẵn sàng 24/24h có mặt khi có sự cố xẩy ra.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh:

Đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch trực tuyến

Việc xây dựng sản phẩm du lịch trực tuyến quảng bá trên mạng internet sẽ là cơ hội tốt để các đơn vị làm du lịch giới thiệu sản phẩm của mình một cách rộng rãi đến khách hàng.

Chúng ta có thể hình dung về sản phẩm du lịch trực tuyến như một bản tóm tắt về các điểm đến cũng như những trải nghiệm về tour, tuyến thông qua hình ảnh và nội dung được đầu tư kỹ lưỡng thể hiện bằng những ứng dụng truyền thông đa phương tiện.

Từ đó, giúp du khách có thể hình dung một cách rõ nhất hành trình của mình trước khi lựa chọn.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh Hoàng Minh Mạnh: Sản phẩm du lịch trực tuyến giúp du khách hiểu rõ hơn về điểm đến trong hành trình họ lựa chọn.

Việc giới thiệu sản phẩm du lịch thông qua các hình thức trực tuyến như chạy quảng cáo trên facebook, zalo, twitter… không chỉ mất ít thời gian và ít tốn kém so với phương thức truyền thống mà còn là cách đưa sản phẩm tới khách hàng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, để làm tốt điều này, yêu cầu đội ngũ marketing của mỗi đơn vị lữ hành phải có sự nhạy bén, am hiểu sản phẩm và nhất là phải đầu tư cho sản phẩm cả trên phương diện hình ảnh quảng bá và chất lượng thực sự khi tour đi vào thực tế.

Thiên Vỹ

(thực hiện)