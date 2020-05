5 bộ phim kinh dị về cơn ác mộng gây ám ảnh nhất

Đây chính là 5 bộ phim kinh dị đã gây ám ảnh cho rất nhiều thế hệ khán giả bởi chính những “cơn mơ” kinh hoàng.

Những cơn ác mộng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà làm phim thể loại kinh dị, giật gân. Không chỉ là điềm báo chẳng lành, ác mộng còn ẩn giấu nỗi sợ sâu thẳm của mỗi người. Và đáng sợ hơn là khi cảm giác đó dần xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, như xóa nhòa đi ranh giới giữa hư và thực.

Hãy cùng điểm lại 5 tác phẩm kinh dị gây ám ảnh xoay quanh những “cơn mơ” kinh hoàng:

A Nightmare on Elm Street (1984)

A Nightmare on Elm Street đã ám ảnh giấc ngủ của nhiều thế hệ với hình tượng tên sát nhân khát máu kinh điển Freddy Krueger - Người có khuôn mặt chằng chịt sẹo và đôi găng tay gắn dao sắc nhọn. Hàng đêm hắn thâm nhập vào giấc mơ nạn nhân và tìm cách truy đuổi họ tới cùng. Bất cứ ai bị hắn giết trong cơn ác mộng cũng sẽ bị chết ở ngoài đời thực.

Được lấy cảm hứng từ những vụ án bí ẩn với các nạn nhân chết vì chứng đau tim bất ngờ, A Nightmare on Elm Street đi sâu vào khai thác ý tưởng này với phần nội dung ly kỳ, độc đáo, xứng đáng trở thành một trong những bộ phim chặt chém (slasher) hay nhất mọi thời đại. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất thành công của nam tài tử điển trai Johnny Depp.

In Dreams (1999)

Trong In Dreams , Claire là một người phụ nữ nội trợ sống bên gia đình nhỏ hạnh phúc bất ngờ gặp phải những cơn ác mộng kinh khủng. Trong giấc mơ, cô chứng kiến cảnh một bé gái bị sát hại nhẫn tâm bởi một tên ác nhân giấu mặt. Ít lâu sau đó, khi con gái của Claire mất tích, cô bắt đầu lo ngại cơn các mộng của mình sẽ trở thành sự thật. Quá khứ bí mật của Claire dần được hé lộ trong khi cô cố gắng trong tuyệt vọng để dừng lại những cơn các mộng này.

Ra mắt vào năm 1999, In Dreams vẫn được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất về những giấc mơ điềm báo. “Người sắt” Robert Downey Jr. đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai phải diện Vivian Thompson điên loạn trong phim.

Mulholland Drive (2001)

Đạo diễn kỳ cựu David Lynch vốn nổi tiếng với dòng phim siêu thực đã một lần nữa thách thức người xem với bộ phim ly kỳ giật gân Mulholland Drive . Theo chân Betty Elms - một cô gái trẻ rời bỏ quê hương để tới Los Angeles theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Mulholland Drive bắt đầu một cách bình thường như nhiều bộ phim khác cùng chủ đề. Mọi thứ ngày một trở nên hỗn loạn khi Betty vướng vào vô số rắc rối khi gặp Rita, một cô gái bí ẩn mắc chứng mất trí tạm thời. Các sự kiện sau đó diễn ra xen kẽ giữa những cơn ác mộng và thực tế, để rồi dẫn tới kết phim gây sốc, nơi người xem phải tự chất vấn về tính xác thực của mọi thứ.

Được nhiều tạp chí điện ảnh uy tín đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất thế kỷ 21, Mulholland Drive mang tới một câu chuyện vừa đủ phức tạp nhưng vẫn có thể giải nghĩa dành cho những khán giả yêu thích dòng phim này.

Before I Wake (2016)

Đạo diễn Mike Flanagan - cha đẻ của loạt phim ăn khách The Haunting of Hill House và Doctor Sleep hiện đang trở thành một trong những nhà làm phim kinh dị gây nhiều tiếng vang. Năm 2016, anh cho ra mắt Before I Wake - tác phẩm xoay quanh câu chuyện kinh hoàng của gia đình Hobson sau khi nhận nuôi một bé trai từ trại mồ côi. Không chỉ có những cử chỉ và lời nói kì lạ, cậu bé Cody bắt đầu khiến cả gia đình hoảng loạn khi nhận ra những cơn ác mộng của cậu sẽ biến thành sự kiện có thật ngoài đời.

Mặc dù không thành công tại phòng vé nhưng Before I Wake lại nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình nhờ phần thể hiện xuất sắc của sao nhí Jacob Tremblay bên cạnh phần hình ảnh và bầu không khí hồi hộp mà phim mang lại. Những màn hù dọa mà Mike Flanagan xây dựng được nhận xét là sáng tạo và thật sự rùng rợn so với nhiều phim kinh dị ra mắt cùng năm.

When She Wakes (2020)

When She Wakes (tựa Việt: Ác Mộng Kinh Hoàng ) cũng là một tác phẩm giật gân, li kì xoay quanh những giấc mơ đáng sợ. Sau tai nạn bất ngờ, Danni và chồng đã mất đi cậu con trai bé bỏng. Sống trong nỗi đau đớn và dằn vặt, Danni gặp phải những cơn ác mộng dai dẳng bên cạnh sự biến mất bí ẩn của chồng và hành động khó hiểu của cô con gái lớn. Tất cả những điều này khiến Danni dường như phát điên để rồi cô dần phát hiện ra sự thật kinh khủng đang được chôn giấu về gia đình của mình.

Là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ tài năng David Arthur Clark, Ác Mộng Kinh Hoàng dựa vào những cơn các mộng để khai thác sâu hơn về nỗi đau và sức chịu đựng bền bỉ của con người sau những sự kiện đau buồn. Nhiều cảnh gây thót tim cùng diễn xuất nhập tâm vào vai người mẹ mất mát của nữ diễn viên Hannah Ward hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm điện ảnh khó quen cho khán giả ra rạp xem phim.

