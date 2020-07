37 trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh thi vào lớp 10 THPT

Đến thời điểm này (14/7), các địa điểm diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.

Các phòng thi ở điểm thi Trường THPT Nghèn đã được vệ sinh sạch sẽ

Tại điểm thi Trường THPT Nghèn (Can Lộc), năm nay có 25 phòng thi với tổng số 581 thí sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, trước đó, trường đã tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, sửa sang lại hệ thống điện, quạt điện tại các phòng. Công tác vệ sinh môi trường cũng được phân công cụ thể cho các lớp trực trường.

Kỳ thi năm nay được tổ chức muộn hơn những năm trước, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng nóng kéo dài nên nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục phục vụ các em.

Nước uống tại điểm thi Trường THPT Nghèn đã được chuẩn bị sẵn sàng

Thầy Phan Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn cho biết: “Hiện nay, nước uống đã được đưa về đầy đủ trong kho để sẵn sàng đặt tại các phòng thi phục vụ cho học sinh. Đội thanh niên tình nguyện của trường gồm 15 thành viên cũng đã sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh vào trường thi, giữ đồ cho các thí sinh và thậm chí chở các thí sinh đến trường thi nếu có nhu cầu”.

Được biết, ngoài việc bố trí đầy đủ trang thiết bị cho lực lượng y tế, năm nay, huyện Can Lộc cũng đã linh động bố trí thường trực tại mỗi điểm thi 1 xe cứu thương để sẵn sàng phục vụ lúc cần thiết.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, phòng ở cho cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi được chuẩn bị chu đáo và lắp đặt camera an ninh

Công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) cũng đã sẵn sàng. Việc đảm bảo an ninh trật tự tại đây cũng rất được chú trọng.

Thầy Nguyễn Trọng Diệu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an huyện và chính quyền các xã lân cận, đặc biệt là xã Cẩm Dương (nơi trường đóng chân) xây dựng kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Trường cũng đã bố trí sẵn sàng phòng ở cho lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi với đầy đủ tủ đựng đề, bài, camera an ninh giám sát”.

Công tác phòng chống cháy nổ đã được các trường (điểm thi) thực hiện nghiêm túc

Những ngày qua, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã đến từng điểm thi để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Thượng úy Nguyễn Trọng Hào, cán bộ Đội Kiểm tra (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh) cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra tại 100% điểm thi để kịp thời nhắc nhở các điểm thi khắc phục những thiếu sót trong công tác phòng chống cháy nổ, hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm túc quy định PCCC trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi".

Còn một ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, tất cả điểm thi đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay Hà Tĩnh có gần 16.500 em đăng ký dự thi. Trong đó có hơn 13.700 học sinh (73%) vào các trường THPT công lập. Sở GD&ĐT đã bố trí 37 điểm thi tại các trường THPT với tổng số 707 phòng và điều động hơn 2.000 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất; sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh

Anh Thư- Anh tấn