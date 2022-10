Các cô giáo trường mầm non ở Hương Sơn trổ tài chế biến món ăn

(Baohatinh.vn) - Các món ăn được trình bày bắt mắt, tạo hình dễ thương, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do các trường mầm non ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) thực hiện đã tạo được dấu ấn riêng.