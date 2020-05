Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Từ ngày 4/5, hơn 700 trường học ở Hà Tĩnh sẽ trở lại nền nếp dạy học. Việc đảm bảo môi trường an toàn đón học sinh đã và đang được thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chuẩn bị chu đáo, kỹ càng.

Đảm bảo điều kiện phòng dịch

Công tác vệ sinh tại Trường tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) đã được giáo viên, phụ huynh tiến hành kỹ càng.

Cô Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Đầu tuần tới, toàn huyện có thêm hơn 20 ngàn học sinh đi học trở lại.

Hiện tại, ngoài công tác vệ sinh môi trường, chúng tôi đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc điều kiện phòng dịch theo quy định. Với sự hỗ trợ 150 máy từ huyện, đến nay mỗi trường học trên địa bàn đều đảm bảo có từ 4 máy đo thân nhiệt trở lên để theo dõi sức khỏe cho học sinh, giáo viên”.

Tất cả các trường học đều lắp đặt thêm vòi rửa tay, đảm bảo tối thiểu mỗi cơ sở giáo dục có 20 vòi rửa trở lên (ảnh chụp tại Trường tiểu học Phố Châu - Hương Sơn)

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh đã được các trường học quán triệt, thực hiện nghiêm túc và áp dụng vào công tác xây dựng môi trường học tập an toàn.

Tại Trường tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) từ nhiều ngày nay, giáo viên và phụ huynh đã tập trung vệ sinh trường lớp. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ số lượng nước rửa tay sát khuẩn, áp phích tuyên truyền ở sân trường, các lớp, trường cũng lắp thêm vòi nước rửa tay cho học sinh.

Cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Vĩnh cho biết: “Chúng tôi đã mua sắm đầy đủ xà phòng rửa tay, nước rửa tay đặt ở từng lớp. Ngoài số lượng vòi nước cũ ở các dãy nhà vệ sinh, trường cũng đã lắp đặt thêm vòi 20 vòi theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh phòng dịch cho hơn 500 học sinh”.

Thực hiện giãn cách đúng quy định

Được đánh giá là một trong những địa phương có cơ sở vật chất trường lớp kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy học, thế nhưng trước yêu cầu giãn cách vị trí ngồi của học sinh tối thiểu cách nhau 1m, hầu hết các trường học ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn.

Do đó, để thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho học sinh theo đúng quy định mà không làm ảnh hưởng đến việc dạy học, giải pháp chia lớp, dạy học 2 ca đang được nhiều trường học tính đến.

Giáo viên Trường tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) vệ sinh lớp học và sắp xếp lại bàn ghế để thực hiện giãn cách.

Thầy Hồ Xuân Thông, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cho biết: “Để đảm bảo giãn cách, chúng tôi đã thực hiện giải pháp giãn lớp, dạy 2 ca. Theo đó từ 32 lớp, trường đã giãn thành 45 lớp. Cùng việc phân công thời khóa biểu hợp lý từng buổi cho từng khối lớp, giờ ra chơi cũng được điều chỉnh khác nhau để hạn chế tối đa việc học sinh tụ tập đông”.

Phương án chia lớp, lấy phòng chức năng có diện tích rộng làm phòng học cũng đang là giải pháp tối ưu được hầu hết các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện. Cô Trịnh Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sỹ số học sinh đông, trong khi diện tích phòng học không đủ để đáp ứng yêu cầu, nên để thực hiện giãn cách, ngoài việc giãn lớp, tổ chức học 2 ca, chúng tôi cũng sẽ chuyển một số lớp vào học ở các phòng chức năng, nhà đa năng để đảm bảo khoảng cách theo quy định”.

Quan tâm đặc biệt đến học sinh nhỏ tuổi

Cùng với các anh chị học sinh khối THCS, THPT, trở lại trường trong dịp này còn có học sinh lớp 1, 2 và có thể học sinh mầm non cũng sẽ đến trường khi phụ huynh có nhu cầu. Thế nên, nhiệm vụ đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh đang được các trường học đặc biệt quan tâm.

Giáo viên Trường tiểu học Thạch Vĩnh chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho từng lớp...

Cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) cho biết: “Ngoài việc phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh đảm bảo học sinh đến trường với đầy đủ 3 có (có khẩu trang, có bình nước hoặc cốc uống riêng và có thêm chai nước rửa tay sát khuẩn), chúng tôi cũng yêu cầu giáo viên toàn trường đến sớm hơn quy định 30 phút để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định phòng dịch.

Riêng giáo viên chủ nhiệm lớp 1, 2 còn phải trực tiếp rửa tay cho học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở các em không quên rửa tay trước khi vào lớp, sau khi đi vệ sinh…”.

...và dán thêm pano tuyên truyền ở cửa lớp để nhắc nhở học sinh phòng dịch

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, học sinh mầm non cũng có thể trở lại trường nếu phụ huynh có nhu cầu.

Nên những ngày này, giáo viên các trường mầm non đang đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại.

Giáo viên Trường mầm non Vượng Lộc vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ...

Cô giáo Tôn Thị Yên - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Vượng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Trường đã được phun tiêu độc khử trùng 3 lần; phụ huynh, các lực lượng ở địa phương hỗ trợ tổng vệ sinh trường lớp trước khi bàn giao. Nhưng để đảm bảo môi trường tuyệt đối an toàn cho trẻ, từ gần 2 tuần nay, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, giáo viên vẫn đến trường để lau chùi, dọn dẹp.

Trẻ mầm non yếu ớt, rất nhạy cảm với môi trường vì thế, các cô đặc biệt quan tâm việc sát khuẩn, lau chùi sạch sẽ từ những món đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, sạp ngủ và trang trí lại các mảng tường trong lớp học; bát ăn, cốc uống nước cũng được đưa vào lò hấp với nhiệt độ cao".

...và trang trí lại các mảng tường lớp học

Cùng với sự kỹ càng trong công tác chuẩn bị cho học sinh tiểu học, mầm non, những ngày này các trường khối THCS, THPT cũng đã tiếp tục bổ sung các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Môi trường học đường ở hơn 700 trường học tại Hà Tĩnh đã đảm bảo sạch sẽ an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Thúy Ngọc - Anh Tấn