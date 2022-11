Hấp dẫn chương trình văn nghệ tri ân thầy cô của học sinh iSchool Hà Tĩnh

Chương trình văn nghệ với chủ đề “More than thanks contest” là hoạt động đặc sắc của học sinh, phụ huynh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Hàng trăm giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa có những phút giây hào hứng với đêm chung kết chương trình văn nghệ tri ân thầy cô giáo.

Tham gia chương trình gồm 12 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Đây là những tiết mục xuất sắc do học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường chuẩn bị trong hơn một tháng qua. Trong ảnh: Tiết mục Ngày đầu tiên đi học của các bé lớp 1A1.

Trong đó, có nhiều tiết mục được đầu tư công phu, hoành tráng. Trong ảnh:Tiết mục hợp xướng: You raise me up của học sinh tiểu học và trung học.

Hoạt cảnh: Ký ức mùa thu do giáo viên, học sinh lớp 2A3 biểu diễn.

Khán giả cũng đã được sống trong không khí sôi động của điệu nhảy Be yourself của các bé khối mầm non.

Nhạc kịch Revolting children and in this moment của giáo viên và học sinh lớp 4A5.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho liên khúc: Em đi gieo mùa xuân đất nước của phụ huynh và học sinh lớp 5A4.

Giải nhì cho 2 tiết mục: Hoạt cảnh Ký ức mùa thu của giáo viên và học sinh lớp 2A3; nhạc kịch Revolting children and in this moment của lớp 4A5.

Giải ba thuộc về các tiết mục: Hoạt cảnh Trang sách mùa lũ của lớp 1A2; hoạt cảnh tiết sinh hoạt đầu giờ, nhảy Cheerleading của lớp 4A2; nhảy Mashup nhớ ơn thầy cô của lớp 4A4. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải: triển vọng, ấn tượng và sáng tạo cho các đội.

P.V