“Hoa thơm” trên vùng đất học Hà Tĩnh

Những tấm gương học sinh (HS) tiêu biểu trong các phong trào thi đua dạy học 5 năm qua (2015 - 2020) chính là những đóa hoa đẹp trong “vườn hoa” thi đua yêu nước của ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Mai - chọn ngành kinh tế để có nhiều cơ hội việc làm

Nguyễn Thị Mai ước mơ được học ngành kinh tế để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm

Với điểm số khối D1 26,15, trong đó, Ngữ văn 8,75; Tiếng Anh 8,2, Toán 9,2 (chưa tính điểm vùng và điểm ưu tiên HS giỏi quốc gia), nữ sinh Nguyễn Thị Mai - cựu HS lớp 12A1, Trường THPT Hương Khê quyết định theo học ngành kinh tế, bởi em hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Chủ nhân của giải nhì và giải nhất HS giỏi quốc gia môn Địa lý các năm học 2018-2019 và 2019-2020 chia sẻ, thành tích mà em có được hôm nay, ngoài nỗ lực lớn của bản thân còn có sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ của thầy cô Trường THPT Hương Khê.

Tương lai phía trước với Mai vẫn còn nhiều thử thách nhưng em tin rằng, với sự động viên của bố mẹ, sự hy sinh của người chị đã thôi học để cho em được đến trường và sự tiếp sức của thầy cô, bè bạn, sẽ là động lực để em thực hiện được ước mơ.

Dương Thanh Minh - chàng trai có duyên với nhiều giải thưởng

Dương Thanh Minh đã biến ươc mơ vào Trường THPT Chuyên trở thành hiện thực

“Điểm số 44,75 đã giúp em biến ước mơ vào Trường THPT Chuyên tỉnh trở thành hiện thực. Dù phải xa nhà, nhưng được trở thành HS của ngôi trường danh tiếng nhất Hà Tĩnh khiến em rất tự hào. Ở môi trường mới, em đã làm quen với nhiều bạn bè và thầy cô. Những ngày đầu bỡ ngỡ đã qua đi, việc của em bây giờ là tập trung cao cho học tập” - Dương Thanh Minh, cựu HS lớp 9A, Trường THCS Sông Trí, TX Kỳ Anh, hiện là HS lớp 10 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ.

Những năm ở bậc THCS, niềm đam mê học tập đã giúp Minh gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: HCĐ tại kỳ thi “Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ lần thứ 3” (MYTS-2018) năm học 2017-2018; HCĐ Toán tiếng Anh cấp quốc gia SEAMO-2019; giải nhất môn Vật lý và giải nhì môn Toán lớp 8 cấp thị xã; giải nhì môn Vật lý lớp 9 cấp tỉnh (thi vượt cấp) năm học 2018-2019. Năm học 2019-2020, em giành giải nhất môn Toán lớp 9 cấp thị xã, giải nhất môn Toán lớp 9 cấp tỉnh và nhiều năm liền là HS giỏi toàn diện của Trường THCS Sông Trí.

Trần Nguyễn Trà My - cô học trò miền núi giành giải nhất môn Tiếng Anh cấp tỉnh

Trần Nguyễn Trà My đã giành giải Nhất môn Tiếng Anh cấp tỉnh lớp 9 ngay khi em còn học lớp 8

Khi còn là học sinh lớp 8A, Trường THCS Liên Hương (Vũ Quang), Trần Nguyễn Trà My đã giành giải nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi HS giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm học 2020-2021, em đã chuyển về Trường THCS Lê Bình - TP Hà Tĩnh. Say mê tiếng Anh từ những năm tiểu học, nhưng đến năm lớp 6, Trà My mới dành nhiều thời gian cho môn học này.

Ở nơi vùng sâu, vùng xa, những khó khăn khi tiếp cận với môn Tiếng Anh đã được em khắc phục bằng tháng ngày học tập miệt mài, nghiêm túc. Ngoài học ở trường, học từ những bài giảng trên mạng, em còn tận dụng triệt để thời gian bổ sung kỹ năng nghe, nói thông qua các bộ phim có phụ đề, nghe các bài hát hoặc đọc truyện bằng tiếng Anh… Trà My cho biết: “Ước mơ của em là thi đậu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

Bùi Tùng Lâm - nghị lực vượt khó của Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia

Đọc sách khoa học là niềm say mê của “Trạng nguyên toàn tài” Bùi Tùng Lâm

Đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên, nhí nhảnh, em Bùi Tùng Lâm - lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Lâm (Thạch Hà) - giải nhất Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh, giải khuyến khích Trạng nguyên toàn tài cấp quốc gia trong năm học 2019-2020 là tấm gương của sự nỗ lực không ngừng để vượt qua hoàn cảnh.

Bố không có việc làm ổn định, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, bản thân Lâm sức khỏe cũng không được như bạn bè cùng trang lứa. Để học giỏi toàn diện các môn, ngoài sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, em thường xuyên dành thời gian tự học và đọc.

Năm học này, Lâm đã là HS lớp 6A Trường THCS Nguyễn Hoành Từ, xã Tân Lâm Hương. “Em đã làm quen và hòa nhập với bạn bè, thầy cô. Em rất thích ngôi trường mới này, đặc biệt là thư viện, nơi có nhiều loại sách khoa học mà em yêu thích” - Bùi Tùng Lâm chia sẻ.

Lê Ngọc Uyên Nhi - cô trò nhỏ đa tài

Uyên Nhi, cô trò nhỏ đa tài

Là HS giỏi toàn diện, một trong 5 đại biểu của Hà Tĩnh tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2020, cô bé Lê Ngọc Uyên Nhi, HS lớp 4A2, Trường Tiểu học Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) có bộ sưu tập khá dày về giải thưởng.

Uyên Nhi là chủ nhân các giải thưởng: Á quân 1 quốc tế Cuộc thi Giải toán theo chương trình bàn tính và số học ngày 24/11/2019 tại Campuchia với 3.000 thí sinh trên 80 nước tham gia; giải khuyến khích cấp quốc gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho ý tưởng ngôi nhà nổi từ rác thải nhựa cho người dân vùng lũ do Bộ GD&ĐT tổ chức; giải nhất tuần 4 toàn quốc Cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT phát động. Ngoài ra, em còn là gương mặt thân quen được khen và nhận quà của các Tạp chí Toán tuổi thơ, Báo Nhi đồng, Tạp chí Hồng Lĩnh…

Thành tích của Uyên Nhi có được không chỉ là nỗ lực của em mà còn là kết quả của sự phối hợp giáo dục của gia đình, nhà trường. Từ một cô bé rụt rè, nhút nhát, Uyên Nhi đã trưởng thành nhờ có các sân chơi văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt đội, sao, các hoạt động từ thiện… của ngành giáo dục.

Thúy Ngọc