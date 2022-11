Học sinh Can Lộc thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Sáng 30/10, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Huyện đoàn Can Lộc và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” năm 2022. Tham dự hội thi có các trường THPT: Nghèn, Can Lộc, Đồng Lộc.