Hơn 200 ngàn học sinh Hà Tĩnh nghỉ học tránh mưa lũ

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện mưa lũ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày mai (19/10).

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hương Khê bị chia cắt

Do tình hình mưa lũ kéo dài gây ngập lụt, chia cắt ở một số địa bàn, tuyến đường, chiều nay (18/10) các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã thông báo cho học sinh từ bậc mầm non đến THCS nghỉ học.

Theo đó, ngày mai sẽ có hơn 200 ngàn học sinh ở hơn 350 trường thuộc 7 huyện, thành phố nói trên nghỉ học.

Tại Can Lộc, mưa lớn gây ngập úng nhiều trường học... Ảnh Võ Đạt

Tại các địa bàn còn lại, các phòng GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định trong việc cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học sẽ tiếp tục khi nước rút, kế hoạch dạy bù sẽ được các trường bố trí hợp lý để đảm bảo theo phân phối chương trình.

Các em nhỏ ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh được di dời đến nơi an toàn. Ảnh Ngân Giang

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc, các trường học chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới. Theo đó, các đơn vị căn cứ tình hình mưa lũ trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn cho các em; tuyên truyền các bậc phụ huynh quan tâm nhắc nhở, quản lý con em trong thời gian nghỉ học. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Cao Ngọc Châu Mưa lũ ở miền Trung làm 11 người chết và mất tích Mưa lũ ở miền Trung trong hai ngày qua đã khiến 11 người chết và mất tích. Hiện 37 xã khu vực này đang bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Tăng cường dạy học qua internet và trên truyền hình cho học sinh Hà Tĩnh Học sinh Hà Tĩnh có thể truy cập vào các chương trình được phát trên kênh 1 - Đài Truyền hình Hà Nội; các kênh VTC8, VTC11 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; kênh VTV7 - Đài Truyền hình Việt Nam; kênh HTV Key Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh…

Thúy Ngọc