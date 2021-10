Hơn 24.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học do thời tiết diễn biến phức tạp

Trước dự báo tình hình thời tiết phức tạp, các hồ đập xả tràn, hôm nay (18/10), gần 22.500 học sinh tại 53 trường học ở Hà Tĩnh đã nghỉ học.

Nhiều tuyến đường trong các khu dân cư ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) bị ngập nước.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho học sinh vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, hôm nay, 18 trường tiểu học, mầm non với tổng số hơn 8.000 học sinh ở các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Quan, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh và Yên Hoà đã cho sinh nghỉ học. Học sinh các trường THCS học sinh chuyển sang trạng thái dạy học trực tuyến”.

Sáng nay, Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) nước mấp mé sân nên học sinh được chuyển trạng thái học trực tuyến.

Cũng trong sáng nay, huyện Thạch Hà có 4.500 học sinh ở 7 trường mầm non và 3 trường tiểu học tại các xã Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Văn nghỉ học; huyện Kỳ Anh có 9.400 học sinh ở 24 trường học (trong đó có 20 trường mầm non trên địa bàn toàn huyện) nghỉ học; thị xã Kỳ Anh, có 300 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Hà nghỉ học.

Ngoài ra, do điều kiện thời tiết nên tại các trường học trên địa bàn có hơn 2.300 học sinh đã vắng học.

Học sinh Trường Mầm non Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) nghỉ học trong sáng nay.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, tùy vào tình hình thực tế, các trường học chủ động kế hoạch, thời gian để đón học sinh trở lại đồng thời linh hoạt chương trình, kế hoạch dạy bù cho các em. Trong thời gian học sinh được nghỉ học, các nhà trường thường xuyên khuyến cáo, nhắc nhở các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh.

P.V