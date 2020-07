Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh: Nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

An toàn, nghiêm túc và tạo thuận lợi cho thí sinh - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT Chuyên năm học 2020- 2021 tại Hà Tĩnh đã thực hiện trọn vẹn mục tiêu đề ra.

Nghiêm túc, an toàn, hậu cần chu đáo

Đây thực sự là kỳ thi đặc biệt, đáng nhớ đối với các thí sinh, phụ huynh và giáo viên khi diễn ra muộn hơn 1,5 tháng so với những năm học trước, rơi đúng vào những ngày cao điểm của đợt nắng nóng kéo dài hơn 2 tháng qua.

Quy chế thi được cán bộ coi thi và thí sinh tuân thủ nghiêm ngặt.

Để giảm bớt khó khăn khách quan đó, công tác chuẩn bị hậu cần trước, trong kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo. Nội quy, quy chế kỳ thi được thực hiện nghiêm túc nhưng trường thi vẫn giữ được không khí nhẹ nhàng, thoải mái, giúp thí sinh có tâm thế tốt nhất để vượt nắng, hoàn thành kỳ thi.

37 điểm thi các trường học được chuẩn bị đủ hệ thống quạt mát, nước uống để phục vụ cho các thí sinh trong trường thi.

Các phòng thi đảm bảo quạt mát, ri đô che nắng.

Các doanh nghiệp và gần 1.200 thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực ở vòng ngoài để hỗ trợ thí sinh, người nhà trong việc dựng các điểm chờ với nước uống, quạt mát, đồ điểm tâm đầy đủ; giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí, hướng dẫn người nhà, thí sinh khi đến trường thi... Nhờ đó góp phần làm dịu không khí gay gắt của những ngày thi nóng bức.

Lực lượng tình nguyện đội nắng tiếp sức cho thí sinh.

Ông Ngô Xuân Phúc (72 tuổi), ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân cho biết: “Bố mẹ cháu đi làm ăn xa nên dù tuổi cao nhưng tôi vẫn gắng đồng hành với cháu trong mùa thi này. 4h30 phút sáng 16/7, ông cháu mới lọ mọ từ Xuân Hồng vào điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để dự thi.

Nhờ sự trợ giúp của lực lượng thanh niên tình nguyện trong việc tìm phòng trọ, hướng dẫn vào trường thi; sự hỗ trợ về nước uống, chỗ ngồi chờ đã giúp ông cháu tôi vơi bớt nỗi lo lắng và căng thẳng”.

Quy chế trường thi được đảm bảo.

Công bằng, minh bạch, nghiêm túc, đúng quy chế, những yêu cầu này được ngành giáo dục quán triệt trong các khâu bảo mật đề thi, in sao, vận chuyển, bảo vệ đề, niêm phong đề thi thừa… Hơn 2.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi đã thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế trường thi.

Cũng như trước, năm nay, hiệu trưởng và giáo viên các trường THPT được sắp xếp, điều động coi thi ở hội đồng thi khác. Ban Chỉ đạo kỳ thi cũng đã phân công, để đảm bảo mỗi phòng thi có 2 giám thị của 2 trường THPT khác nhau.

Cảnh sát giao thông phân luồng tại các điểm thi.

Cùng với các đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất, ngành Công an cũng đã bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài. Theo đó, ngoài camera giám sát, lực lượng công an đã bố trí 74 cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h; cử hơn 100 cán bộ bảo vệ trong các buổi thi, đồng thời tăng cường lực lượng phân luồng giao thông tại các điểm thi.

Với sự chu đáo trong công tác chuẩn bị, và việc thực hiện nghiêm túc tinh thần của Ban chỉ đạo, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yếu tố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh

Đề thi đảm bảo mục tiêu phân luồng học sinh

Thí sinh làm các thủ tục tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, có những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hối tiếc của thí sinh khi bài thi chưa được hoàn thành như mong muốn... nhưng các thí sinh và giáo viên đều cho rằng, nội dung kiến thức của đề thi đã thực hiện đúng theo tinh thần tinh giản chương trình sau dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tính phân luồng học sinh.

Đây cũng là một xu hướng tất yếu khi công tác phân luồng sau THCS ở Hà Tĩnh ngày càng quyết liệt.

Trong xu thế phân luồng quyết liệt, sự áp lực cạnh tranh vào Trường THPT Chuyên, không ít thí sinh cảm thấy tiếc nuối khi chưa làm tốt bài thi.

Ở ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên, nhiều thí sinh cảm nhận đề thi Ngữ Văn có sự dàn trải, đề Tiếng Anh tạo sự bất ngờ khi có sự thay đổi về cấu trúc các câu hỏi. Còn đề Toán được đánh giá là vừa tầm với học sinh trung bình, đúng trọng tâm ôn luyện.

Em Trần Thị Phương Anh, thí sinh ở điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Kết thúc ngày thi, em thấy thật nhẹ nhàng thoải mái. Em tin mình có thể đạt được nguyện vọng vào công lập”.

Nhiều em khá tự tin, hy vọng về một kết quả như mong đợi.

Ngày thi thứ 2, thí sinh đã có những cuộc so tài với nhiều áp lực và sự căng thẳng trong cuộc cạnh tranh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ngoài môn Tin lần đầu tiên đưa vào kỳ thi được đánh giá không quá làm khó thí sinh, ở 6 môn còn lại: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, đề thi đều có tính phân loại cao, đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và có kiến thức chắc chắn mới có thể đạt được kết quả như mong muốn.

2 ngày thi đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Theo chỉ tiêu phân luồng, sẽ có gần 27% thí sinh dự thi không đạt được nguyện vọng vào trường THPT công lập.

Trường chuyên cũng chỉ mở cửa với 355 chỉ tiêu, vì vậy, với hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi ở trường chuyên, kỳ thi sẽ là một sự trải nghiệm, một kỷ niệm đáng nhớ.

Nhưng trên tất cả, các thí sinh đã dũng cảm vượt lên chính mình, thử sức trong một kỳ thi công bằng, minh bạch để vươn tới ước mơ, khát vọng đẹp đẽ nhất.

Nhóm PV