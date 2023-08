Tập trung tân trang trường lớp, sẵn sàng chào năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới với quyết tâm và khí thế mới.

Trường Tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Những ngày này, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) đang tập trung lao động, vệ sinh trường lớp, sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị chào đón học sinh đầu cấp bước vào ngày tựu trường.

“Năm nay, với sự đầu tư của huyện, xã với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, nhà trường đã được bàn giao công trình nhà bộ môn 8 phòng 2 tầng, nhà đa chức năng cùng 1 số trang thiết bị dạy học. Đây là niềm vui, là động lực lớn để thầy và trò bước vào năm học mới”, thầy Nguyễn Viết An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Kênh chia sẻ.

Niềm vui cũng hiện hữu đối với cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thiếp (Thạch Hà), bởi sau nhiều mong đợi, công trình nhà đa chức năng trị giá 4 tỷ đồng cũng đã được đơn vị thi công bàn giao. Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa để góp phần phát huy năng khiếu, sở trường, rèn luyện kỹ năng cho các em theo tinh thần đối mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà đa năng Trường Tiểu học Thạch Kênh được đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024.

Để đáp ứng nhu cầu dạy học cho giáo viên, học sinh, năm nay, TP Hà Tĩnh cũng đã đầu tư kinh phí gần 100 tỷ đồng cho việc xây mới các nhà học, chỉnh trang khuôn viên sân trường, các công trình giáo dục thể chất và bổ sung mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất.

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), việc xây dựng, củng cố cơ sở vật chất trường lớp đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Với tổng đầu tư gần 17 tỷ đồng, năm học 2023 - 2024 nhà trường sẽ đưa vào sử dụng công trình nhà học 3 tầng 18 phòng, bếp, nhà ăn bán trú, chỉnh trang sân trường và mua sắm bổ sung bàn ghế, trang thiết bị dạy học.

Nhà học 3 tầng ở Trường Tiểu học Hà Huy Tập vừa được bàn giao

“Những hạng mục công trình nói trên không chỉ giúp nhà trường giải quyết nỗi lo về phòng học, ổn định công tác bán trú cho học sinh mà còn là cơ sở quan trọng để trường phấn đấu xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2 theo thông tư mới”, thầy Lê Đình Mão - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập chia sẻ.

Giáo viên Trường Mầm non Bình An làm đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm học mới.

Niềm vui cũng đã đến với cán bộ, giáo viên Trường mầm non Bình An (Lộc Hà) ngay trước thềm năm học mới. Với nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng, năm học mới này, nhà trường sẽ đưa vào sử dụng nhà học 2 tầng 8 phòng, bếp và nhà ăn bán trú tại cơ sở mới. Dù vẫn còn nhiều khó khăn khi năm đầu tiên chuyển về cơ sở mới nhưng đây là bước khởi đầu đáng nhớ, đánh dấu cho việc thực hiện lộ trình sáp nhập 2 cơ sở của trường mầm non sau nhiều năm sáp nhập 2 xã Bình Lộc và An Lộc.

Cô Phạm Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình An chia sẻ: “Từ đầu tháng 8, với sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, chúng tôi đã huy động 100% giáo viên lao động vệ sinh trường lớp, chuyển đồ dùng dạy học về cơ sở mới. Để kịp đón học sinh tựu trường, chúng tôi còn tranh thủ cả buổi tối để trang trí lớp học. Vất vả nhưng ai cũng vui khi có được ngôi trường mới khang trang”.

Trường Mầm non Bình An được đầu tư xây dựng cơ sở mới.

Thầy Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà thông tin.“Dù ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn nhưng huyện Lộc Hà vẫn ưu tiên bố trí đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường.

Năm nay với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng, hầu hết các trường học trên địa bàn đều được bổ sung mua sắm trang thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Sự quan tâm của huyện là động lực cho gần 20.000 cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn yên tâm bước vào năm học mới”.

Giáo viên trang trí lớp học chuẩn bị đón học sinh tới trường.

Với chính sách đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai nên việc củng cố, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp đã được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trường lớp khang trang, phòng học kiên cố, nhiều trang thiết bị được bổ sung đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới. Đó cũng là động lực để giáo viên, học sinh Hà Tĩnh bước vào năm học mới với quyết tâm và khí thế mới.

Anh Thư - Anh Tấn