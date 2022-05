Truyền thông phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho học sinh miền núi Hà Tĩnh

Thông qua hoạt động ngoại khóa, các em học sinh ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được cung cấp các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa các loại tội phạm trên không gian mạng.

Ngày 23/5, Đoàn Thanh niên xã Sơn Trung phối hợp với Liên đội Trường THCS Trung Phú tổ chức hoạt động ngoại khoá tuyên truyền “90 giây an toàn”, trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng và phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh.

Môi trường Internet mang lại nhiều lợi ích và cơ hội phát triển cho trẻ em như: cung cấp kiến thức, thông tin; tương tác, chia sẻ, kết nối; vui chơi, giải trí hấp dẫn, đa dạng. Tuy nhiên, internet cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy khó lường khi các em chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Tại buổi hoạt động ngoại khóa, các em học sinh đã được nghe anh Võ Văn Ninh - Hội đồng Huấn luyện Đoàn - Hội - Đội Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền về Luật An ninh mạng; các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên mạng xã hội; những thủ đoạn, hành vi của các loại tội phạm trên không gian mạng... Đây được xem là “vắc xin số” để các em có thể tự bảo vệ và phát triển an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng; sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng quy định của pháp luật; phòng tránh được nguy cơ bị xâm hại của các loại đối tượng tội phạm...

Sau hoạt động ngoại khóa, Hội đồng Đội huyện Hương Sơn và Liên đội Trường THCS Trung Phú cũng ra mắt công trình măng non “Nhà vệ sinh thân thiện” nhằm chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn cùng các đại biểu tham quan thư viện Trường THCS Trung Phú.

Hữu Trung