Giáo viên Hà Tĩnh chia sẻ xung quanh đề xuất tăng định mức tiết dạy

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, giáo viên dự bị đại học. Theo dự thảo, định mức tiết dạy trung bình hằng tuần được đề xuất tăng từ 23 lên 24 tiết đối với giáo viên tiểu học, từ 19 lên 20 tiết đối với giáo viên THCS và từ 17 lên 19 tiết đối với giáo viên THPT. Đề xuất được đặt ra trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Định mức tiết dạy trung bình hằng tuần được đề xuất tăng đang khiến nhiều thầy cô băn khoăn về khối lượng công việc, thời gian dành cho các nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, từ thực tiễn giảng dạy, nhiều giáo viên cho rằng số tiết đứng lớp mới chỉ phản ánh một phần khối lượng công việc. Đằng sau mỗi giờ học còn có thời gian nghiên cứu chương trình, chuẩn bị giáo án, thiết kế học liệu, kiểm tra, đánh giá học sinh, trao đổi với phụ huynh và tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Do đó, việc điều chỉnh định mức cần được xem xét trong mối tương quan với toàn bộ nhiệm vụ của giáo viên, thay vì chỉ căn cứ vào số tiết giảng dạy hằng tuần.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh) chia sẻ: “Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải quan tâm đến khả năng tiếp thu, tâm lý và sự tiến bộ của từng học sinh. Để tổ chức một tiết học hiệu quả, chúng tôi cần nghiên cứu nội dung phù hợp với từng nhóm học sinh, đồng thời thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phối hợp giáo dục các em. Vì vậy, khi tăng định mức tiết dạy, cần tính đến đặc thù công việc này để giáo viên vẫn có điều kiện theo sát quá trình học tập, rèn luyện của học sinh”.

Giáo viên Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh) tổ chức hoạt động học nhóm, giúp học sinh trao đổi kiến thức và hỗ trợ nhau trong học tập.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, cô giáo Trần Thị Hoan - Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) cho rằng: “Đề xuất tăng định mức tiết dạy có thể góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực tại một số cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường, nhất là cơ cấu giáo viên theo môn học và khả năng bố trí thời khóa biểu. Nếu định mức tăng nhưng việc phân công chuyên môn chưa hợp lý, giáo viên có thể phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn, trong khi hiệu quả sử dụng đội ngũ có thể chưa được cải thiện tương ứng”.

Với bậc THPT, áp lực chuyên môn còn gắn với yêu cầu củng cố kiến thức, hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi.

﻿ ﻿ Cô Bùi Quỳnh Anh bày tỏ mong muốn việc điều chỉnh định mức tiết dạy cần tính đến đặc thù ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh cuối cấp.

Cô giáo Bùi Quỳnh Anh - Trường THPT Cẩm Bình cho biết: "Tôi đồng tình với mục tiêu sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, ở bậc THPT, bên cạnh thực hiện chương trình chính khóa, giáo viên còn phải củng cố kiến thức, hướng dẫn học sinh ôn tập, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để hỗ trợ học sinh hiệu quả, giáo viên cần theo sát năng lực từng em, kịp thời nhận diện những nội dung còn hạn chế và có phương pháp hướng dẫn phù hợp”.

Ở góc độ quản lý nhà trường, việc điều chỉnh định mức tiết dạy không chỉ liên quan đến khối lượng công việc của từng giáo viên mà còn tác động đến công tác phân công chuyên môn, bố trí thời khóa biểu và sử dụng đội ngũ. Trong điều kiện số lượng giáo viên giữa các môn học, cấp học có thể chưa đồng đều, nhà trường cần tính toán để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, đồng thời phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp năng lực và điều kiện thực tế.

Việc điều chỉnh định mức tiết dạy cần gắn với bố trí đội ngũ hợp lý, tạo điều kiện để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thầy Phạm Lê Hòa - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) cho hay: “Việc tăng định mức tiết dạy vừa giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương, vừa thúc đẩy giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian cho các công tác chuẩn bị lên lớp. Tuy nhiên cần xem xét cụ thể tập trung thời gian cho việc gì, giảm thời lượng đối với việc gì. Nếu mục đích của việc tăng tiết định mức là tăng thời gian hỗ trợ học sinh, cần xác định rõ nội dung và hiệu quả mong đợi. Nếu để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, cần đồng thời có giải pháp nhân sự lâu dài. Quan trọng hơn hết, quy định tăng tiết dạy cần đi cùng giảm hồ sơ, báo cáo, hội họp và những nhiệm vụ kiêm nhiệm chưa cần thiết, đồng thời làm rõ cách tính chế độ, bố trí thời khóa biểu, áp dụng với từng nhóm giáo viên để giúp đội ngũ yên tâm công tác”.

Tăng định mức tiết dạy không chỉ là thay đổi số giờ đứng lớp mà còn liên quan đến cách tổ chức hoạt động giáo dục trong mỗi nhà trường. Vì vậy, quá trình hoàn thiện chính sách cần tính toán đầy đủ đặc thù từng cấp học, điều kiện thực tế của đội ngũ và yêu cầu đổi mới giáo dục. Sự hài hòa giữa mục tiêu sử dụng hiệu quả nhân lực với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của giáo viên sẽ là yếu tố quan trọng để chính sách đi vào thực tiễn, hướng tới chất lượng dạy học thực chất, lâu dài.