Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác với Nafoods Group, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

Chiều 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group về phát triển chuỗi sản xuất, chế biến dứa và các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Nafoods Group đã nêu đề xuất triển khai hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn tại Hà Tĩnh, hướng tới xây dựng địa phương trở thành trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu của khu vực Bắc Trung Bộ, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân nông thôn.
Theo đề xuất, doanh nghiệp định hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung 10.000 ha, gồm 7.500–8.000 ha liên kết nông hộ, hợp tác xã theo hợp đồng bao tiêu dài hạn và 2.000–2.500 ha vùng lõi ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp. Lộ trình triển khai chia làm 3 giai đoạn từ năm 2026 - 2035.
Bên cạnh đó, Nafoods Group đề xuất bố trí khoảng 20 ha để xây dựng tổ hợp nghiên cứu – sản xuất giống – chế biến sâu theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bao gồm trung tâm giống công nghệ cao, vườn khảo nghiệm, nhà máy chế biến xuất khẩu và hệ thống xử lý phụ phẩm sản xuất biogas, phân hữu cơ.
Doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư khu nhà ở xã hội, nhà ở cho chuyên gia và công nhân, cùng các tiện ích thiết yếu nhằm ổn định nguồn nhân lực lâu dài.
Đối với phát triển nông sản đặc sản địa phương, Nafoods Group đề xuất phục tráng, nâng cao chất lượng các giống chủ lực như bưởi Phúc Trạch và cam bù Hà Tĩnh, đồng thời phát triển vùng rau màu xuất khẩu theo chuỗi liên kết, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP và số hóa quản lý vùng trồng.
Theo tính toán, khi dự án hoàn thiện, tổng lao động trực tiếp dự kiến khoảng 1.800 người; kim ngạch xuất khẩu mục tiêu đạt 150–200 triệu USD/năm. Doanh nghiệp cam kết đầu tư dài hạn 30–50 năm, phát triển hài hòa lợi ích doanh nghiệp – nông dân – địa phương, gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định; bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng tổ hợp nghiên cứu - sản xuất giống - chế biến sâu và khu nhà ở; hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện, thủy lợi, giao thông; cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; ban hành cơ chế tín dụng ưu đãi cho nông dân, hợp tác xã; xây dựng cơ chế bảo vệ vùng nguyên liệu, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đề nghị việc triển khai cần được đầu tư bài bản, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tiễn của tỉnh; bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người dân. Đồng thời, đề xuất mở rộng thêm các sản phẩm tiềm năng để phục tráng, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế bền vững.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thống nhất cao với các đề xuất của Nafoods Group về triển khai dự án xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất và chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh xác định Nafoods Group là đối tác chiến lược trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; đồng thời, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm lĩnh vực sản xuất cây dược liệu phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với quy mô đầu tư lớn, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị địa phương và doanh nghiệp để bảo đảm triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Quá trình thực hiện phải gắn với đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ chuyên gia nông nghiệp; kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Đồng thời, xác định lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng các chính sách phù hợp với tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả tham quan, kiểm tra thực địa tại các mô hình sản xuất của Nafoods Group ở Nghệ An và ý kiến tại buổi làm việc để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương để UBND tỉnh ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Nafoods Group, làm cơ sở triển khai các nội dung trong thời gian tới.
Tổng diện tích sản xuất dứa đến cuối tháng 2/2026 trên địa bàn Hà Tĩnh là 379,04 ha, gồm: 321,5 ha do Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trực tiếp sản xuất tại các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc; 57,54 ha các hộ dân liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, hình thức liên kết là công ty hợp đồng cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm.
Qua theo dõi diện tích dứa trồng tại các vùng từ tháng 4/2024 đến nay cho thấy cây dứa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sinh trưởng, phát triển và chống chịu tốt với điều kiện khí hậu trên các vùng trồng, nhất là chịu nắng nóng, mưa bão. Tính bình quân 1 chu kỳ sản xuất dứa (18 tháng) cho thu nhập ròng khoảng 210-230 triệu đồng/ha.
Theo rà soát của Sở NN&MT, kế hoạch năm 2026 có 17 xã đăng ký trồng dứa, với diện tích trồng mới khoảng 653,3 ha, nâng tổng diện tích trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.000 ha. Đơn vị tiếp tục rà soát quỹ đất, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất dứa, phấn đấu đạt quy mô trên 3.000 ha vào năm 2030.