Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Với việc quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của ngành, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã có kỳ nghỉ Tết an toàn, ấm áp. Sáng nay, gần 390.000 cán bộ, giáo viên, học sinh ở các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã trở lại trường. Theo ghi nhận, tỷ lệ chuyên cần ở các trường đạt cao, nhiều lớp duy trì 100% sĩ số.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác đến động viên một số trường học trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và tiếp thêm khí thế, động lực cho đội ngũ nhà giáo, học sinh trong những ngày đầu năm mới.