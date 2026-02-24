Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

(Baohatinh.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
Không khí nghiêm túc trong những tiết học đầu năm tại mái trường nằm trên địa bàn phường Thành Sen.
Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà) bắt đầu ngày học đầu tiên của năm mới với chương trình Tủ sách mùa xuân.
Trường Tiểu học Nam Điền (xã Thạch Xuân) khởi động ngày học đầu tiên của năm mới với nhiều hoạt động.
Các bạn nhỏ hào hứng trong ngày trở lại trường học tại Trường Mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc).
Từ sáng sớm, giáo viên Trường Mầm non Đỉnh Bàn đã có mặt tại trường để đón trẻ.
Không khí học tập nghiêm túc của cô trò Trường mầm non Phố Châu (xã Hương Sơn).
Với việc quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của ngành, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã có kỳ nghỉ Tết an toàn, ấm áp. Sáng nay, gần 390.000 cán bộ, giáo viên, học sinh ở các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã trở lại trường. Theo ghi nhận, tỷ lệ chuyên cần ở các trường đạt cao, nhiều lớp duy trì 100% sĩ số.
Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác đến động viên một số trường học trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và tiếp thêm khí thế, động lực cho đội ngũ nhà giáo, học sinh trong những ngày đầu năm mới.
Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Mùa tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi đang tác động mạnh đến học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh, đòi hỏi các em điều chỉnh chiến lược ôn tập, tập trung vào năng lực toàn diện để tăng cơ hội vào đại học.
Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.
Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.