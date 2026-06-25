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Live HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm

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(Baohatinh.vn) - Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX.

Chiều 25/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tiếp tục phiên họp với phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

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Chủ tọa kỳ họp

Đặt vấn đề phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phiên chất vấn không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực mà quan trọng hơn là làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu; nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; xác định nguyên nhân, giải pháp và lộ trình khắc phục nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để phiên chất vấn thực sự dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và hiệu quả, chủ toạ kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm; tập trung vào vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; nội dung đã được kiến nghị, giám sát hoặc chất vấn nhiều lần nhưng chuyển biến còn chậm.

Đề nghị các vị đại biểu theo dõi đầy đủ nội dung trả lời; trường hợp chưa làm rõ được thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm hoặc giải pháp khắc phục, tiếp tục tranh luận, chất vấn để làm rõ đến cùng vấn đề.

Các thành viên UBND tỉnh được phân công trả lời chất vấn đi thẳng vào nội dung đại biểu nêu; tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tránh trả lời chung chung hoặc báo cáo lại những nội dung đã gửi bằng văn bản.

Đối với vấn đề đã được kiến nghị, giám sát hoặc chất vấn nhiều lần nhưng kết quả thực hiện còn chậm, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình khắc phục, thời hạn hoàn thành và cam kết thực hiện để HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, chủ toạ đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia phiên chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri và Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

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Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước trả lời phần chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn là phần đăng đàn của Giám đốc Sở Công Thương Lê Trung Phước liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

"Tư lệnh" ngành Công Thương đã làm rõ nguyên nhân hiện nay vẫn còn nhiều vị trí dây điện chạm mặt đất, cột điện nghiêng, đổ kéo dài chưa được xử lý dứt điểm sau các đợt bão năm 2025 và các giải pháp khắc phục thời gian tới. Đồng thời, thông tin các giải pháp, lộ trình khắc phục việc đấu nối điện trung áp, điện 3 pha còn chậm, hồ sơ thủ tục thực hiện còn phức tạp làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032.

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