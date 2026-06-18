(Baohatinh.vn) - Mô hình nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thực hiện qua cổng dịch vụ công và các nền tảng số.
Sáng 18/6, UBND xã Cẩm Trung tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính xã Cẩm Trung”.
Dự lễ ra mắt có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Tứ.
Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, UBND xã Cẩm Trung đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn đạt trên 97%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 99%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99%; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.
Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý trên môi trường số, thực tiễn cho thấy một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người già neo đơn… vẫn gặp không ít rào cản khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Việc ra mắt mô hình “Hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính xã Cẩm Trung” có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số”.
Mô hình nhằm hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho các nhóm đối tượng yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thực hiện qua cổng dịch vụ công và các nền tảng số; giảm thời gian đi lại, giảm sai sót trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ; đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, an toàn, đúng quy định; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả.
Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Tứ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của mô hình đến tận từng hộ gia đình, địa bàn dân cư. Các bộ phận chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức trực tại điểm tiếp nhận và trả kết quả phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và giữ vững thái độ phục vụ chuẩn mực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Ngoài ra, trong quá trình vận hành, địa phương cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình, vận hành mô hình một cách hiệu quả, thiết thực.
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