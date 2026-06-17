Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Xây dựng quy định mới về phân bổ biên chế công chức từ cấp xã đến Trung ương

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Nội vụ đề xuất số lượng công chức sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: Dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị làm việc...

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng. Trong đó, dự thảo quy định chi tiết về các căn cứ xác định biên chế và thẩm quyền phân bổ biên chế công chức cho các bộ, ngành, địa phương, bao gồm cả cấp tỉnh và cấp xã.

Nhiều yếu tố tác động đến việc xác định biên chế

Dự thảo nghị định dành riêng một điều quy định cụ thể về căn cứ xác định biên chế công chức. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức hành chính.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định số lượng công chức còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác như: Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; quá trình phân cấp, phân quyền.

Ngoài ra, biên chế công chức còn được xây dựng dựa trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức đã được giao và việc ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại Điều 21 Luật Cán bộ, công chức.

Đặc biệt, đối với các tổ chức hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, việc xác định biên chế cần phải căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, mức độ phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù khác của từng địa phương.

Rõ ràng thẩm quyền giao biên chế tại các bộ và địa phương

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của các bộ và địa phương.

Cụ thể, căn cứ vào số lượng biên chế công chức 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định giao biên chế công chức cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. Dựa trên chỉ tiêu này, người đứng đầu các bộ sẽ quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho từng cơ quan sử dụng biên chế thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 của năm trước liền kề.

Tại các địa phương, dự thảo quy định dựa trên biên chế được cấp có thẩm quyền giao, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các ban của hội đồng nhân dân cấp xã và tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp xã. Việc phân bổ này được thực hiện trong phạm vi số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định giao biên chế công chức cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định giao biên chế công chức cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các cơ quan đại diện, trên cơ sở biên chế công chức 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Dựa trên cơ sở đó, người đứng đầu các bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Hằng năm, người đứng đầu bộ sẽ trực tiếp quyết định việc giao và điều chỉnh biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý của mình./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-quy-dinh-moi-ve-phan-bo-bien-che-cong-chuc-tu-cap-xa-den-trung-uong-post1117018.vnp

Tin liên quan

Tags:

#biên chế #Quy định biên chế

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?

Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”
Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7

Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7

Chính phủ tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, đồng thời nâng mức hưởng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng với một số người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.
Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!