Xây dựng quy định mới về phân bổ biên chế công chức từ cấp xã đến Trung ương

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng. Trong đó, dự thảo quy định chi tiết về các căn cứ xác định biên chế và thẩm quyền phân bổ biên chế công chức cho các bộ, ngành, địa phương, bao gồm cả cấp tỉnh và cấp xã.

Nhiều yếu tố tác động đến việc xác định biên chế

Dự thảo nghị định dành riêng một điều quy định cụ thể về căn cứ xác định biên chế công chức. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức hành chính.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định số lượng công chức còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác như: Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; quá trình phân cấp, phân quyền.

Ngoài ra, biên chế công chức còn được xây dựng dựa trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức đã được giao và việc ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại Điều 21 Luật Cán bộ, công chức.

Đặc biệt, đối với các tổ chức hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, việc xác định biên chế cần phải căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, mức độ phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù khác của từng địa phương.

Rõ ràng thẩm quyền giao biên chế tại các bộ và địa phương

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của các bộ và địa phương.

Cụ thể, căn cứ vào số lượng biên chế công chức 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định giao biên chế công chức cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. Dựa trên chỉ tiêu này, người đứng đầu các bộ sẽ quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho từng cơ quan sử dụng biên chế thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 của năm trước liền kề.

Tại các địa phương, dự thảo quy định dựa trên biên chế được cấp có thẩm quyền giao, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các ban của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các ban của hội đồng nhân dân cấp xã và tổ chức hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp xã. Việc phân bổ này được thực hiện trong phạm vi số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định giao biên chế công chức cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các cơ quan đại diện, trên cơ sở biên chế công chức 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Dựa trên cơ sở đó, người đứng đầu các bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Hằng năm, người đứng đầu bộ sẽ trực tiếp quyết định việc giao và điều chỉnh biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý của mình./.