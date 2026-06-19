Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới 17/06/2026 12:18 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung trình 2 kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở 17/06/2026 09:00 Sau khi hoàn thành sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Việc giảm đầu mối, mở rộng quy mô dân cư và địa bàn quản lý không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, điều hành rõ nét hơn. Đây là yếu tố then chốt để các đơn vị mới vận hành hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.

Lãnh đạo Hà Tĩnh làm việc với Công ty Mirabo Global và đối tác Nhật Bản 16/06/2026 22:31 Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều 16/6, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản đã đến chào xã giao và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga 16/06/2026 10:40 Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở 16/06/2026 05:01 Trong quá trình sắp xếp đơn vị cấp thôn, những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay tâm tư của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu kiện toàn tổ chức đều được các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Cách làm ấy đã tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở, góp phần bảo đảm quá trình triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.

Chủ tịch UBND tỉnh: Rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân 15/06/2026 13:16 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Bài 1: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - nền tảng cho hành trình mới 15/06/2026 09:20 Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công các đợt sắp xếp thôn, tổ dân phố, khẳng định hiệu quả của chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ thực tiễn đó, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc kết, tạo nền tảng quan trọng cho những bước đi tiếp theo trong giai đoạn mới.

Những “mắt xích số” ở cơ sở 14/06/2026 15:12 Đằng sau những hồ sơ trực tuyến và tiện ích số ngày càng phổ biến là sự đồng hành thầm lặng của cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh. Họ là những “mắt xích số” đưa chính quyền số đến gần người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/6 14/06/2026 05:25 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Hà Tĩnh tiến tới mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước thực hiện trên môi trường số 14/06/2026 05:16 UBND tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất trên địa bàn tỉnh, kết nối đồng bộ với trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bà Trần Thị Vinh được giao phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh 12/06/2026 16:08 Bà Trần Thị Vinh - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh được giao phụ trách cơ quan này cho đến thời điểm cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh theo quy định.

Hà Tĩnh triển khai đồng bộ sắp xếp thôn, tổ dân phố theo phương án tổng thể 12/06/2026 15:00 Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương đã khẩn trương triển khai các phần việc theo lộ trình.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án điện tại Vũ Quang 12/06/2026 12:47 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã kiểm tra Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang và Dự án thí điểm điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).

[Interactive] Thực trạng và phương án sắp xếp thôn, TDP trên địa bàn Hà Tĩnh 12/06/2026 07:59 Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cộng đồng, tiết kiệm ngân sách, tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển ở địa phương...

Hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa, thể thao trình kỳ họp HĐND tỉnh 11/06/2026 19:29 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục soát xét, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết, chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân, tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét.

Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới 11/06/2026 11:24 Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).

Thẩm tra dự thảo nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công 10/06/2026 17:27 Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định.

Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 10/06/2026 10:20 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 9 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các mức chi cụ thể đối với những nội dung liên quan.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai 08/06/2026 22:37 Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Thái Lan 08/06/2026 17:12 Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba.

Chi tiết chế độ BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 08/06/2026 07:41 Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ là quy định cụ thể chế độ BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Hướng tới mục tiêu xây dựng kho bạc số từ phong trào “Bình dân học vụ số” 07/06/2026 14:06 Phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ trong Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực XII (Hà Tĩnh, Quảng Trị) nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kho bạc số vào năm 2030.

Thực hiện chứng thực lưu động cho người dân phường Thành Sen 07/06/2026 11:10 Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến nơi cư trú thực hiện chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân.

Số hóa dữ liệu, vận hành chính quyền số thông suốt, hiệu quả 07/06/2026 05:15 Từng bước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, dữ liệu số ở Hà Tĩnh đang trở thành nguồn lực quản lý, hướng tới nền hành chính phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trước yêu cầu sắp xếp 06/06/2026 16:12 Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Khi địa bàn mở rộng, công việc tăng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ là cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc 06/06/2026 12:36 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.

[Infographic] 14 thẩm quyền mới của chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh trong lĩnh vực đất đai 06/06/2026 07:00 Nhiều thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất được phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định mới của tỉnh Hà Tĩnh.

Những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH tại Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 05/06/2026 13:55 Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.