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Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

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Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.

Đây là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, quy tụ các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo và công chúng yêu mến báo chí tham gia nhiều hoạt động đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Quang cảnh lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Quang cảnh lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN.
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các đại biểu dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Các đại biểu dự khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo thăm gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN dự Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các đại biểu tại gian trưng bày của TTXVN dự Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
baotintuc.vn
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Tags:

#Hội báo toàn quốc #báo chí #nghệ thuật #lễ khai mạc #đại biểu

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