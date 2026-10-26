[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!