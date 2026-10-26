[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng 20/10/2026 07:50 Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam 19/10/2026 11:30 Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” 19/10/2026 09:28 Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là dịp để học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, vun đắp tình bạn đẹp.

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận 18/10/2026 15:33 Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

4/4 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani 17/10/2026 14:42 Với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai.

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre 16/10/2026 13:00 Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.

Khánh thành 7 thư viện thân thiện trong trường học tại xã Hương Sơn 15/10/2026 12:35 7 thư viện thân thiện tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, xây dựng môi trường học tập cho học sinh.

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm 14/10/2026 15:39 Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.

Ra mắt câu lạc bộ thể thao vì môi trường học đường an toàn, bình đẳng 14/10/2026 10:21 Câu lạc bộ "Thể thao thúc đẩy bình đẳng giới và truyền thông xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học" hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện tại Hà Tĩnh.

Nghiên cứu chế độ cho hiệu trưởng "siêu trường" sau sáp nhập 14/10/2026 08:57 Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

Phê duyệt Đề án "Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông" 13/10/2026 17:58 Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất 13/10/2026 15:00 Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.

[Motion graphic] Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục tăng cường 12/10/2026 14:00 Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Trẻ tìm sự đồng cảm trên mạng và khoảng trống kết nối trong gia đình 10/10/2026 17:19 Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời 10/10/2026 14:41 Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 09/10/2026 17:39 Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Giáo dục mầm non Hà Tĩnh trước “luồng gió mới” từ chương trình thí điểm 09/10/2026 14:24 Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.

Linh hoạt cách làm khi ban đại diện cha mẹ học sinh không còn thu quỹ 08/10/2026 15:03 Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.

Hà Tĩnh quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng KHCN 07/10/2026 15:15 Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.

Xã Cẩm Bình thông tin việc đặt tên trường sau sáp nhập 07/10/2026 11:48 UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.

[Inforgaphic] 9 việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm từ 15/11 06/10/2026 14:38 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.

Hà Tĩnh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 05/10/2026 11:01 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Vũng Áng tăng tốc, trường học cần thêm giáo viên, phòng học 03/10/2026 15:32 Dân số, học sinh tăng nhanh theo đà phát triển Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), khiến nhiều trường học thiếu giáo viên, phòng học.

Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em 02/10/2026 14:10 Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.

Khuyến học số: Nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở 02/10/2026 14:02 Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.

Học sinh, phụ huynh kỳ vọng bớt áp lực nếu thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn 02/10/2026 13:56 Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.

Rà soát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp 02/10/2026 12:03 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới 02/10/2026 07:35 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.