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[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

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#tuyển sinh đại học #tuyển sinh đại học năm 2027 #Kỳ thi tốt nghiệp THPT

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