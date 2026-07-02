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Kane rực sáng giúp tuyển Anh lội ngược dòng vào vòng 16 đội

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Phút 75 và 86 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane ghi liền 2 bàn giúp "Tam sư" đánh bại CHDC Congo 2-1.

Bất ngờ xảy ra trên sân vận động Mercedes-Benz, CHDC Congo chỉ cần đúng một cơ hội ở phút thứ 7 để tạo khác biệt. Brian Cipenga tung cú sút căng trong vùng cấm, mở tỷ số. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng Jordan Pickford lẽ ra phải làm tốt hơn trong tình huống khép góc.

Tuyển Anh đối mặt khó khăn.
Tuyển Anh đối mặt khó khăn.

Phải đến phút 30, tuyển Anh mới có cơ hội tiếp cận khung thành của đối thủ. Dù vậy, nỗ lực của Jude Bellingham đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 43, thảm họa suýt xảy ra với tuyển Anh, khi họ để Yoane Wissa có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm sau đường căng ngang của Aaron Wan-Bissaka. Pickford bó tay nhưng bóng tìm đến cột.

Harry Kane suýt gỡ hòa ở phút bù giờ với một pha dứt điểm cận thành. Dù vậy, thủ môn Mpasi Nzau đã chọn vị trí chuẩn xác để cứu thua. Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về CHDC Congo. Tuyển Anh sở hữu 8 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích nhưng hiệu quả bằng 0.

CHDC Congo thi đấu ấn tượng trong hiệp một.
CHDC Congo thi đấu ấn tượng trong hiệp một.

Tranh cãi còn nổ ra ở những phút cuối hiệp một, khi Kane ngã trong vùng cấm CHDC Congo sau tác động từ thủ môn. Tuy nhiên, trọng tài chính người Jordan, Adham Makhadmeh từ chối cho đại diện châu Âu hưởng phạt đền vì cho rằng Kane đã ăn vạ.

Thế trận bế tắc vẫn đeo bám tuyển Anh trong hiệp hai. Phải đến khi HLV Thomas Tuchel thực hiện sự điều chỉnh khi tung Anthony Gordon vào thay Marcus Rashford, đồng thời kéo Declan Rice sang cánh phải, "Tam sư" mới có thể tạo khác biệt.

Cảm xúc vỡ òa khi tuyển Anh có bàn gỡ.
Cảm xúc vỡ òa khi tuyển Anh có bàn gỡ.

Phút 75, bóng lần lượt qua chân Rice, Gordon và được Kane kết thúc bằng một pha chọn vị trí, đánh đầu chuẩn xác khiến thủ môn Mpasi bó tay.

Sau bàn gỡ hòa, tuyển Anh gia tăng sức ép. Phút 86, Jude Bellingham bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn nhưng ở tình huống tiếp theo, đội trưởng Kane đã chứng tỏ đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất thế giới.

Từ sát vạch 16,5 m, ngôi sao đang khoác áo Bayern xoay người dứt điểm đưa bóng găm vào lưới với vận tốc 94 km/h. Thủ môn CHDC Congo không còn lựa chọn ngoài việc đứng bất động. Đây là pha lập công thứ 13 trong sự nghiệp tại World Cup của Kane, thành tích vượt với "Vua bóng đá" Pele (12 bàn).

Trận đấu khép lại với niềm vui dành cho CĐV tuyển Anh. Đối thủ Kane và đồng đội ở vòng 1/8 sẽ là Mexico. Nếu vào tứ kết, người hâm mộ có thể chứng kiến màn đối đầu trong mơ giữa "Tam sư" và "Vũ công Samba" Brazil.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội.
Sơ đồ chiến thuật của 2 đội.
znews.vn
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