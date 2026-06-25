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Kinh tế

Khách hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trúng ô tô hơn 700 triệu đồng

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Khách hàng Nguyễn Thị Huyến (xã Kỳ Anh) đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô Honda HR-V khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức.

Chiều 25/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức lễ trao thưởng chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Chào xuân Bính Ngọ 2026 - Gửi lộc phát tài”.

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Toàn cảnh buổi lễ trao thưởng.
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Tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã trao giải đặc biệt là xe ô tô Honda HR-V trị giá 707 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Huyến (SN 1963, thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh - gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh).
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Dịp này, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng đã trao giải ba là một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho khách hàng Trần Bá Sinh (trú xã Kỳ Anh - gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh). Đối với các khách hàng trúng thưởng còn lại, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II sẽ tổ chức lễ trao thưởng trang trọng tại các chi nhánh trực thuộc.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào xuân Bính Ngọ 2026 - Gửi lộc phát tài” được triển khai từ ngày 5/1 - 31/5. Chương trình gồm 303 giải với tổng trị giá 1,145 tỷ đồng, gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 27 giải ba và 270 giải may mắn.

Với tổng số gần 90.000 mã dự thưởng được phát hành, chương trình đã thu hút gần 5.800 khách hàng tham gia, huy động được 1.336 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm. Kết quả trên đã khẳng định uy tín, thương hiệu Agribank và sức hút từ sản phẩm tiết kiệm dự thưởng của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II

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Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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