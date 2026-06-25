Khách hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trúng ô tô hơn 700 triệu đồng

Gửi tiết kiệm tại BIDV, đón quà lớn cùng World Cup 2026 24/06/2026 08:39 Hòa cùng không khí World Cup, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng, mang đến cơ hội hấp dẫn cho người dân Hà Tĩnh.

Steve Jobs Việt Nam sẽ không xuất hiện đơn lẻ - góc nhìn của nhà đầu tư trẻ nhất Forbes Việt 24/06/2026 08:22 Người Việt duy nhất vào Forbes 30 Under 30 châu Á 2026 ở mảng đầu tư công nghệ, Bùi Đức Anh mang đến FES góc nhìn nhà đầu tư: ý tưởng không phải tất cả.

Tài chính thị trường ngày 24/6: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 1/7 24/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Giữ nhịp sản xuất ở công trường tiêu thoát lũ vùng phía Nam Hà Tĩnh 24/06/2026 05:30 Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.

Nâng cao năng lực quản trị nhân sự hiện đại cho lãnh đạo doanh nghiệp 23/06/2026 12:34 Hoạt động nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự hiện đại không chỉ giúp giải quyết hiệu quả nguồn nhân lực mà còn tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Dưa lưới chín vàng, nông dân phấn khởi thu hoạch 23/06/2026 11:09 Từ 500m2 nhà màng ban đầu, mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Anh Hào ở xã Đức Đồng đã mở rộng lên hơn 8.000m2, mang lại thu nhập ổn định và tạo động lực nhân rộng sản xuất.

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