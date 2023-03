Khách hàng ở Can Lộc trúng giải nhất “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022

(Baohatinh.vn) - Quầy thuốc Đặng Công Quảng (Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hoa) ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc là khách hàng may mắn trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022, do Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai.