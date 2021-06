Nhiều tuyến xe buýt ở Hà Tĩnh tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh, các tuyến xe buýt từ TP Hà Tĩnh đi Hương Khê, Hương Sơn, TP Vinh (Nghệ An) sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 8/6.

Tuyến xe buýt số 04 chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Thị trấn Tây Sơn tạm ngưng hoạt động từ ngày 8/6.

Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh Trần Văn Sỹ cho hay: Từ ngày 8/6, đơn vị sẽ tạm ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt số hiệu 03, 04, 06 và 14.

Theo đó, tuyến xe buýt số hiệu 03 chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), cự ly 50 km, có điểm đầu là bến xe buýt Thạch Quý, điểm cuối là Ga Hương Phố với tần suất chạy xe vào giờ cao điểm 10 phút/chuyến, còn giờ bình thường 15-20 phút/chuyến.

Tuyến xe buýt số hiệu 04 chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn), cự ly 50 km, có điểm đầu là bến xe buýt Thạch Quý, điểm cuối là thị trấn Tây Sơn với tần suất chạy xe vào giờ cao điểm 10-15 phút/chuyến, còn giờ bình thường 20 -25 phút/chuyến.

Tuyến xe buýt số hiệu 06 chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An), cự ly 60 km, có điểm đầu là bến xe buýt Cầu Phủ, điểm cuối là Ga Vinh với tần suất chạy xe vào giờ cao điểm 15 phút/chuyến, còn giờ bình thường 20-25 phút/chuyến.

Tuyến xe buýt số hiệu 14 chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Bệnh viện Ba Lan (TP Vinh, Nghệ An), cự ly 65 km, có điểm đầu là bến xe Hà Tĩnh, điểm cuối là bệnh viện Ba Lan với tần suất chạy xe vào giờ cao điểm 15 phút/chuyến, còn giờ bình thường 25-35 phút/chuyến.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến hành khách sử dụng phương tiện công cộng giảm xuống rõ rệt.

Theo lý giải của ông Trần Văn Sỹ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng hành khách ở 2 tuyến xe buýt số hiệu 03 và 04, chạy từ TP Hà Tĩnh đi thị trấn Hương Khê và thị trấn Tây Sơn giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn 10-20% nên đơn vị buộc phải tạm ngưng hoạt động.

Còn với tuyến xe buýt số hiệu 06 và 14, chạy từ TP Hà Tĩnh đi Ga Vinh, bệnh viện Ba Lan phải tạm ngưng hoạt động là do tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh và ngược lại.

Trước đó, ngày 1/6, Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh cũng đã tạm ngưng tuyến xe buýt số hiệu 16, chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Thạch Đồng – Thạch Khê – Thị trấn Thiên Cầm, cự ly 35 km, có điểm đầu là bến xe Hà Tĩnh, điểm cuối là ngã tư Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) với tần suất chạy xe vào giờ cao điểm 30 phút/chuyến, còn giờ bình thường 45 phút/chuyến.

Như vậy, với 6 tuyến xe buýt thì nay Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã tạm ngưng hoạt động 5 tuyến và chỉ còn duy trì xe buýt số hiệu 01, chạy tuyến: TP Hà Tĩnh – Kỳ Phương, TP Hà Tĩnh - Cảng Vũng Áng để phục vụ nhu cầu các công nhân, người lao động vào các khu công nghiệp tại TX Kỳ Anh.

Xe buýt Đông Bắc chạy tuyến Ga Vinh - TP Hà Tĩnh cũng tạm ngưng hoạt động từ ngày 8/6.

Thực hiện theo yêu cầu của ngành chức năng, từ ngày 8/6, Chi nhánh Tổng Công ty TM và XD Đông Bắc Công ty TNHH tại Nghệ An tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt số hiệu 06, chạy tuyến Ga Vinh – TP Hà Tĩnh, còn Công ty CP Vận tải Thọ Lam tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt số hiệu 22, chạy tuyến Hương Sơn – TP Vinh (Nghệ An).

Văn Đức - Hà Linh