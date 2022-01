“Quả ngọt” huyện nông thôn mới trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sắc xuân tràn ngập khắp các miền quê huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Không khí như hân hoan, rạo rực hơn bởi năm nay người dân quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đón xuân trong niềm vui huyện đạt chuẩn NTM.

Trên những con đường nhựa hóa, bê tông hóa khang trang, sạch sẽ, người dân xứ Cẩm đã treo cờ Tổ quốc, dựng cây nêu để đón chào năm mới. Nối dài hai bên đường, những hàng chuỗi ngọc được người dân cắt tỉa đẹp đẽ đang vươn mình đón nắng xuân. Trên những cánh đồng, lúa vừa kịp lên xanh để thay dần màu nâu của bùn đất… Tất cả tạo nên một bức tranh căng tràn nhựa sống ở miền quê NTM Cẩm Xuyên.

Người dân xã Cẩm Bình trang trí đón năm mới.

Ngắm nhìn quê hương đang bừng sáng từng ngày, ông Trần Viết Chiến (thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh) phấn khởi: “Người dân đi làm ăn xa khoảng 5 năm trở lại đây khi về quê hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của quê hương. Về làng bây giờ không khác gì thành thị, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ từ điện - đường - trường - trạm, đời sống người dân từng bước được nâng cao nhờ những chủ trương phát triển kinh tế trong xây dựng NTM”.

Người dân xã Cẩm Duệ dựng cây nêu, treo cờ hoa vui tết đón xuân Nhâm Dần

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hơn 10 năm qua, Cẩm Xuyên đã “nâng chất” cơ sở hạ tầng bằng việc bê tông hóa, nhựa hóa 1.051 km đường giao thông và kiên cố hóa hơn 90% kênh mương nội đồng (tăng gấp đôi so với năm 2011). Nhằm tập trung phát triển kinh tế một cách toàn diện, tổng thể, huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Nhờ đó, đến nay, Cẩm Xuyên đã có nhiều công trình, dự án với giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 2.359 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2011.

Những mô hình kinh tế ra đời từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giúp người dân Cẩm Xuyên nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương

Không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nhờ nông thôn mới “dẫn đường”, Cẩm Xuyên đã từng bước phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã thành lập 1.475 mô hình sản xuất, kinh doanh cho doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Địa phương cũng đã xây dựng hơn 1.110 vườn mẫu, 118 khu dân cư kiểu mẫu và 17 sản phẩm OCOP.

Nông thôn mới “hiện hữu” trên xã Cẩm Sơn. Ảnh tư liệu

Sở hữu mô hình kinh tế được “khai sinh” từ chủ trương xây dựng NTM, ông Trương Xuân Bính - Giám đốc HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc (xã Cẩm Minh) chia sẻ: “Những mô hình kinh tế tập thể như của chúng tôi là “con đẻ” của chủ trương xây dựng NTM. Không chỉ duy trì hoạt động hiệu quả, các mô hình kinh tế đang tạo nhiều việc làm cho lao động và đóng nộp ngân sách cho địa phương. Riêng HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc mỗi năm duy trì chăn nuôi trên 300 lợn nái, xuất ra thị trường hơn 1.000 con lợn thương phẩm/lứa, 3.000 con lợn giống/năm, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm”.

Đổi thay trên mọi mặt, huyện Cẩm Xuyên đã và đang “hái quả ngọt” từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Từ một huyện còn nhiều khó khăn, xây dựng NTM ở Cẩm Xuyên đã có nhiều bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu, thực chất với giá trị sản xuất năm 2020 đạt 9.712 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với năm 2010; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng với giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ngày càng tăng, chiếm tỷ lệ 60,83%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 39,17%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/năm, tăng 2,75 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, thấp hơn so với bình quân của tỉnh, giảm 10,36% so với năm 2010.

Năm 2021, thu ngân sách toàn huyện ước đạt 350 tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội thực hiện cả năm ước đạt 1.650 tỷ đồng (vượt 3% so với kế hoạch và tăng 18% so với năm trước); tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.435 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch và tăng 8% so với năm trước); tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.365 tỷ đồng (bằng 91% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2020).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Cẩm Xuyên

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Từ chỗ trung bình mỗi xã chỉ đạt 1,5 tiêu chí, đến tháng 6/2020, huyện Cẩm Xuyên đã có 21/21 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã về đích trước thời hạn 1-2 năm; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Khắc phục những thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử cuối tháng 10/2020 gây ra, toàn huyện đã xây dựng 9/9 tiêu chí huyện NTM. Với những thành quả đó, Cẩm Xuyên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện NTM năm 2020”.

Vui xuân trong những thành quả của huyện NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm Xuyên không coi đây là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu của hành trình phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Vẻ đẹp của hồ Kẻ Gỗ là tiềm năng lợi thế để huyện Cẩm Xuyên phát triển du lịch sinh thái (Ảnh Thanh Hải).

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, địa phương đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng miền, huy động các nguồn lực, tạo đột phá mới trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII đã đề ra, xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện có nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xứng đáng là quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật

Gác lại những cuộc vui đầu xuân, khắp nơi trên mọi miền quê Cẩm Xuyên, người dân đang hồ hởi ra quân đổ bê tông, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM… Đường lớn đã mở, lòng dân đã thuận, tin tưởng rằng, trong công cuộc xây dựng NTM, Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan: Khí chất Vũ Quang Từ một vùng đất đầy gian khó, sau hơn 20 năm thành lập, Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã vươn mình thành huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kỳ tích này là sự kết tinh của tinh thần kiên cường, vượt khó, khát vọng vươn lên thoát khỏi đói nghèo của các thế hệ người dân nơi đây…

Phát huy truyền thống 180 năm, xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển nhanh và bền ... Suốt hàng ngàn năm, Kỳ La, Kỳ Hoa, Hà Hoa, Hoa Xuyên đến Cẩm Xuyên ngày nay đã không ngừng bồi đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp, luôn đoàn kết, gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong lao động sản xuất để bảo vệ và dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tùng Ảnh “giữ vững chí khí chiến đấu” trên chặng đường mới Từ những bức ảnh flycam, có thể thấy thật rõ nét sự đổi thay của quê hương Tùng Ảnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Và nếu nhìn sâu hơn một chút, ta có thể cảm nhận được sự “khai sinh hoa trái” từ những mạch nguồn quê hương và niềm tự hào về người con tuấn kiệt Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Phan Trâm