Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng vừa chấp thuận đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có 3 đoạn tuyến qua Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn cần tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, GPMB, thu hút đầu tư...
Làm thế nào để giảm nguồn cung, giảm người sử dụng ma túy và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Chặn ma túy từ gốc, giữ bình yên cộng đồng.
Sáng 18/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Xuân về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Nghị định 185/2026/NĐ-CP quy định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch và tổng hợp, thống kê. Đây là những tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn cán bộ khi Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2050, Hà Tĩnh định hướng mở rộng KKT Vũng Áng từ hơn 22.700 ha lên khoảng 73.000 ha, hướng tới trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái của khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, sớm có trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật.
Sau chuỗi phiên giao dịch đầy biến động với những nhịp giảm sâu rồi phục hồi mạnh, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.