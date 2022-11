Lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài mỗi năm gửi về hơn 4.000 tỷ đồng

Ước tính, số ngoại tệ do lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài gửi về nước hàng năm hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư cho các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các chính sách an sinh xã hội.

Sự đóng góp của các lao động ở nước ngoài góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh

Kỳ Ninh – một xã ven biển của thị xã Kỳ Anh, trong những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh chính sách đưa con em đi xuất khẩu lao động nên đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hàng năm, số lao động làm việc ở nước ngoài của Kỳ Ninh luôn dao động từ 1.500 – 1.600 người, trong đó tập trung chủ yếu tại các nước có thu nhập ổn định như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Ninh cho biết: “Hàng tháng bình quân mỗi lao động làm việc ở nước ngoài gửi về từ 20 - 25 triệu đồng. Số tiền này, giúp cho các hộ gia đình nâng cao đời sống, đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đặc biệt, một số hộ gia đình còn sử dụng nguồn ngoại tệ để xây dựng các mô hình kinh tế, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều người dân”.

Ngoài Kỳ Ninh, hiện nay nhiều địa phương như: Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh); Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Thành (Nghi Xuân); Thiên Lộc, Thuần Thiện, Gia Hanh, Thanh Lộc (Can Lộc); Ích Hậu, Phù Lưu, Bình An, Thịnh Lộc (Lộc Hà); Thạch Long, Thạch Sơn, Đỉnh Bàn, Thạch Hải (Thạch Hà); Cẩm Trung, Cẩm Lộc, Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên)... có rất đông người đi làm việc ở nước ngoài. Nguồn thu nhập từ lao động gửi về đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nguyễn Trí Lạc báo cáo với Trung ương về kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại hội nghị trực tuyến vào cuối tháng 8/2022.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nguyễn Trí Lạc, Hà Tĩnh là 1 trong 3 tỉnh có số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đứng đầu cả nước. Bình quân mỗi năm số tiền người lao động làm việc ở nước ngoài được trả theo hợp đồng đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong đó, số ngoại tệ gửi về nước trên 4.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư cho các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Số ngoại tệ do lao động ở nước ngoài gửi về mang lại nhiều ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, tình trạng người Hà Tĩnh đi làm việc ở nước ngoài không theo hợp đồng, đặc biệt di cư tự do sang làm ăn, buôn bán còn đặt ra không ít thách thức. Lao động không làm việc theo hợp đồng sẽ dễ gặp phải các rủi ro như: làm việc trong môi trường độc hại, không được trả lương hoặc trả lương không đầy đủ, bị lạm dụng, bóc lột hoặc bị ngược đãi.

Thực tiễn trong thời gian qua không ít các vụ việc đau lòng đã xảy ra đối với lao động không theo hợp đồng như: tại nạn, bị ngược đãi…

Ngoài ra, việc có nhiều lao động “chui” còn để lại các hậu quả nặng nề. Gần đây nhất là vào đầu tháng 7/2022, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đã thống nhất dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đối với người lao động ở 8 huyện trong cả nước, trong đó có huyện Nghi Xuân và Cẩm Xuyên của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu đưa lao động kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài.

Từ nay đến 2025, Hà Tĩnh phấn đấu đưa khoảng 25.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... sẽ mở rộng thị trường, hướng tới các nước như: Đức, Nga, Australia, Israel và một số nước châu Âu khác.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc, để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, quan trọng nhất là cần làm tốt công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng để tiếp cận các thị trường yêu cầu lao động kỹ thuật, thu nhập cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, Trung ương cũng cần xem xét ban hành đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, từ đó tạo cơ hội về việc làm cho lao động có tay nghề đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nhưng chưa tìm được việc làm ở trong nước.

Phúc Quang