Người lao động Hà Tĩnh hăng say sản xuất, góp sức lấy lại đà tăng trưởng

Lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp ở Hà Tĩnh đang ra sức thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới.

Phong trào thi đua được Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt duy trì liên tục

Là một trong những đơn vị có truyền thống trong phong trào thi đua lao động sản xuất, ngay sau khi hoạt động trở lại với trạng thái bình thường mới, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại (KS & TM) Hà Tĩnh đã phát động các đơn vị trực thuộc hưởng ứng các đợt thi đua.

Phong trào “100 ngày đêm - đột phá, hiệu quả” được Công đoàn Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (thuộc Tổng Công ty KS & TM Hà Tĩnh) triển khai theo các chuyên đề như: tăng năng suất, tiết kiệm dầu điện; lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

“Hưởng ứng phong trào, anh em công nhân hăng hái làm việc, nỗ lực hết mình để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho công ty” - anh Nguyễn Đình Thu - công nhân Công ty CP Cảng Quốc tế Lào Việt cho biết.

Một số đơn vị khác trực thuộc Tổng Công ty KS & TM cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn sau dịch Covid -19 và dịch tả lợn Châu Phi, tăng tốc sản xuất kinh doanh bằng các phong trào “100 ngày đêm thi đua”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”…

Dù trải qua giai đoạn khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi nhưng Công ty CP Chăn nuôi Mitraco vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty KS & TM Hà Tĩnh Lê Viết Thảo cho biết: “Dù trải qua giai đoạn khó khăn nhưng với tinh thần, quyết tâm cao, các phong trào thi đua của Tổng Công ty đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tổng kết phong trào thi đua diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 6/2020, doanh thu toàn Tổng công ty đạt hơn 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 57 tỷ đồng; vượt trên 250% chỉ tiêu đề ra”.

Lãnh đạo Tổng Công ty KS & TM động viên, tặng quà người lao động Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

Xưởng sản xuất thiết bị văn phòng, đồ gia dụng từ gỗ của Công ty CP An Hồng (thị trấn Xuân An - Nghi Xuân) dịp này cũng hết sức sôi động với phong trào tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động.

Đã có 3 năm làm việc tại công ty, chị Nguyễn Thị Minh - công nhân Tổ Tinh chế cho biết: “Phong trào thi đua không chỉ tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty mà người lao động cũng được tăng thu nhập, quyền lợi nên ai nấy đều tích cực hưởng ứng”.

Dù năm nay tình hình kinh doanh khó khăn, thị trường bị thu hẹp hơn trước, nhưng lãnh đạo và người lao động đơn vị vẫn hạ quyết tâm đạt doanh thu xấp xỉ 10 tỷ đồng như những năm trước.

Công nhân Công ty CP An Hồng thi đua tăng năng suất, đảm bảo an toàn lao động.

Để hoàn thành những mục tiêu lớn, cán bộ, CN - NLĐ, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng đang ngày đêm ra sức cống hiến sức lực, trí tuệ với các phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Bán hàng sản xuất giỏi doanh số cao”.

Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh Phạm Vũ Kỳ cho biết: “Không chỉ tạo không khí sôi nổi, tinh thần hăng say, cống hiến của người lao động đã và đang góp phần để công ty hoàn thành những chỉ tiêu quan trọng như: đạt doanh thu đạt 580 tỷ đồng vào năm 2024; cho ra đời 7 - 10 sản phẩm mới/năm; xây dựng dây chuyền sản xuất tầm nhìn theo tiêu chuẩn EU và tự động hoá 60 - 70% dây chuyền sản xuất...”

Công nhân, lao động trên địa bàn toàn tỉnh hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn.

Các phong trào thi đua năm 2020 tại các doanh nghiệp diễn ra trong hoàn cảnh “đặc biệt” khi đại dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cùng với việc bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, các phong trào thi đua trong nhà máy, xí nghiệp phải đồng thời đảm bảo được yêu cầu an toàn chống dịch. Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua ngoài ý nghĩa tạo khí thế sản xuất sôi nổi còn giúp doanh nghiệp vực dậy và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh sau giãn cách xã hội.

Phong trào thi đua lao động sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo khí thế sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh

Kiều Minh