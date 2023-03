Người lao động Hà Tĩnh vất vả dưới nắng gắt đầu hè

Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi 39 độ C. Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời thêm phần vất vả.

Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay, toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 36 - 38 độ C, vùng núi có nơi 39 độ C, độ ẩm thấp nhất ngày 30 - 44%.

Dù thành phố Hà Tĩnh là địa bàn không có gió lào nhưng vào mùa hè, tiết trời cũng rất nắng nóng. Gần về trưa và đầu giờ chiều là thời điểm nắng gay gắt nhất, nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 độ C.

Dưới cái nắng gay gắt và độ ẩm thấp, nhiều lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Trong ảnh: Người phụ nữ lớn tuổi rong ruổi trên các tuyến phố Thành Sen để thu mua ve chai, kiếm thêm thu nhập.

11 giờ trưa nay, dù nắng nóng gay gắt, công nhân Công ty Điện lực thành phố Hà Tĩnh vẫn chăm chỉ làm việc.

Trời nắng, người dân hạn chế ra đường vì thế công việc của các shipper (người giao hàng) nhiều hơn. Mỗi khi ra đường họ phải trang bị đầy đủ quần áo, tấy tay, khẩu trang, mũ... để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng.

Nỗi vất vả hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ hồ làm việc ở công trình trên phố Hàm Nghi.

Trên công trường trưa hè nắng như đổ lửa là những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Dẫu nắng nóng đầu mùa rất khó chịu, người lái xích lô này vẫn rong ruổi trên các tuyến phố Thành Sen để chở hàng, kiếm thêm thu nhập...

Trên các tuyến phố, công nhân làm vệ sinh môi trường miệt mài làm việc.

Đối với những người lao động này, mùa hè dù có khắc nghiệt tới đâu thì quan trọng hơn cả vẫn là việc làm, bởi họ cần lo cho cuộc sống gia đình đủ đầy hơn.

Chị Nguyễn Thị Linh (công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) chia sẻ: Thời tiết nắng nóng nên công việc của chúng tôi thêm phần vất vả. Các chị em phải mang thêm khăn, mũ và khẩu trang để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời".

