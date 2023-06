“Sức khỏe của người lao động là vốn quý của doanh nghiệp”

Nhằm phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) sử dụng số lượng lao động lớn, khoảng gần 1.400 người, nhưng hằng năm, các công nhân đều được khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp 2 lần (6 tháng khám một lần).

Người lao động của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Bà Mai Thị Trang - Cán bộ nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Công ty luôn xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với người lao động. Bảo vệ sức khỏe cho lao động chính là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Khi được quan tâm, chăm lo thì mỗi người sẽ an tâm làm việc, nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm”.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh luôn chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế và lịch sản xuất, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh ký hợp đồng với cơ sở y tế đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Việc khám sức khỏe diễn ra tại trụ sở đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho người lao động.

Chị Đinh Lê Thúy An - công nhân bộ phận cắt (Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh) cho biết: “Việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp rất có ích nhằm giúp lao động phát hiện có bị mắc bệnh nghề nghiệp hay không để biết và điều trị sớm. Ngoài khám sàng lọc, các bác sỹ tư vấn rất tỉ mỉ, hướng dẫn tôi cách ăn uống, nghỉ ngơi khoa học để có sức khoẻ tốt. Mong rằng, công ty duy trì hoạt động này trong những năm tới để chúng tôi thêm yên tâm làm việc”.

Xác định người lao động là vốn quý, hằng năm, Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh ở Khu Công nghiệp Đại Kim (Hương Sơn) đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần hơn 400 công nhân tại đơn vị. Nhờ đó, người lao động được chăm sóc sức khỏe tốt, yên tâm làm việc, gắn bó với công ty.

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh chia sẻ: “Sau đợt khám đã giúp phát hiện một số trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe để chữa trị kịp thời, người lao động yên tâm công tác, năng suất làm việc cao, giúp tăng doanh thu của doanh nghiệp. Công ty cũng sẽ nắm được tình hình sức khỏe của cán bộ, người lao động để bố trí, luân chuyển công việc phù hợp, kịp thời”.

Người lao động Công ty cổ phần May Five Star Hà Tĩnh luôn được khám sức khỏe định kỳ nên an tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động.

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (năm 2015), doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ít nhất một lần/năm. Đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động là người khuyết tật, cao tuổi, chưa thành niên thì phải được khám ít nhất 6 tháng một lần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Chung tay hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và các cơ sở y tế có chức năng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo lịch của doanh nghiệp. Trong năm 2022, đã có gần 30.000 lượt người lao động tại 197 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được khám, điều trị. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho hơn 4.000 lượt người lao động.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Việc thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sẽ kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể, sớm chữa trị sẽ có hiệu quả hơn. Đây chính là biện pháp hiệu quả nhất để bảo đảm “nguồn vốn sức khỏe” cho các công ty, doanh nghiệp”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho hơn 4.000 lượt người lao động.

Tuy nhiên, cần phải nói rằng, công tác bảo vệ sức khỏe cho người lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp chỉ mới được thực hiện bài bản, định kỳ ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, trong khi hiện còn không ít doanh nghiệp, nhất là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm đúng mức vấn đề quan trọng này.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, bệnh nghề nghiệp bào mòn sức khỏe người lao động, làm giảm hiệu quả và năng suất, tăng nguy cơ gây tai nạn lao động. Song bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể phòng, tránh nếu có sự vào cuộc tích cực của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và bản thân người lao động.

Nam Giang