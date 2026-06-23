Lộ diện Hyundai Elantra thế hệ mới

Theo Carscoops, Hyundai Elantra vẫn đang là một trong những mẫu xe bán chạy hàng đầu của thương hiệu Hàn Quốc, bất chấp phiên bản hiện tại đã ra mắt từ cách đây hơn 6 năm.

Thế hệ mới của Hyundai Elantra đang được hãng ôtô Hàn Quốc phát triển, và các nhiếp ảnh gia của Carscoops đã ghi lại được hình ảnh xe chạy thử với lớp ngụy trang khá mỏng. Dù vẫn bị che phủ phần lớn diện tích, Hyundai Elantra mới vẫn cho thấy dải đèn trải rộng tại đầu xe cùng đèn xi-nhan góc cạnh. Cụm đèn pha đặt ở vị trí tầm trung, kết hợp khe gió thanh mảnh.

Thấp hơn bên dưới, Hyundai Elantra thế hệ mới có lưới tản nhiệt mở rộng tạo thành từ các thanh ngang. Vài chi tiết tạo điểm nhấn hình tam giác nằm ngay dưới cụm đèn pha.

Các đường nét dập nổi gân guốc trên Elantra hiện tại dường như sẽ bị loại bỏ ở thế hệ mới. Các tấm thân xe phẳng, tối giản nhiều khả năng sẽ được sử dụng, tương tự thiết kế trên Hyundai Palisade.

Bộ mâm xe sở hữu thiết kế tối ưu khí động học, đi kèm cột C khá dày dặn và các cửa sổ có hình dạng mới. Nguyên mẫu thử nghiệm được cho chạy thử có vẻ còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama cỡ lớn.

Đuôi xe Hyundai Elantra thế hệ mới đang được ngụy trang khá kỹ, nhưng vẫn có thể thấy được cụm đèn hậu đặt dọc ở ngoài rìa, khá giống thiết kế trên ôtô thương hiệu Cadillac. Một cánh gió phía sau nổi bật tạo ra ít nhiều sự liên kết về thiết kế với mẫu xe hiện hành.

Nội thất Hyundai Elantra thế hệ mới vẫn còn là ẩn số, tuy nhiên nhiều khả năng mẫu sedan cỡ C sẽ được trang bị khoang cabin tối giản kèm hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới.

Hệ thống này vừa ra mắt gần đây trên phiên bản nâng cấp của Grandeur với màn hình lớn kích thước 17 inch.

Chuyên trang Carscoops nhận định Elantra có thể sử dụng màn hình nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để trở thành điểm nhấn cho khoang lái. Trợ lý Gleo AI cũng có khả năng được trang bị, cho phép tìm kiếm thông tin trực tuyến hoặc tùy chỉnh các cài đặt của xe.

Hyundai Elantra thế hệ mới dành cho thị trường Mỹ có thể chia sẻ hệ truyền động tương tự Kia K4, trong đó động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm.

Kia K4 còn có thêm tùy chọn động cơ tăng áp 1.6L, cho công suất tối đa 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Một phiên bản hybrid cải tiến cùng biến thể N hiệu năng cao cũng có thể được giới thiệu cho Hyundai Elantra thế hệ mới.

Năm ngoái, Hyundai Elantra bán được 148.200 xe cho khách hàng Mỹ. Kết quả này giúp Elantra trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu. Doanh số từ đầu năm đến nay của Hyundai Elantra cũng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.