Kia Sonet thế hệ mới sẽ nhiều công nghệ hơn, thêm tùy chọn hybrid

Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Kia Sonet đang chuẩn bị bước sang thế hệ hoàn toàn mới với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về kích thước, công nghệ và khả năng vận hành.
Theo các nguồn tin từ Ấn Độ, Kia đã bắt đầu thử nghiệm Sonet thế hệ mới trên đường công cộng, trước khi mẫu xe này chính thức ra mắt vào năm 2027.
Một trong những thay đổi lớn nhất nằm ở kích thước tổng thể. Theo thông tin ban đầu, Sonet mới sẽ sử dụng nền tảng K1 mới, với chiều rộng tăng khoảng 10-15 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm khoảng 50 mm.
Đây được xem là nâng cấp quan trọng nhằm giải quyết điểm yếu lớn nhất của Sonet hiện tại: không gian hàng ghế sau còn khá hạn chế.
Nhờ nền tảng mới, Sonet thế hệ mới hứa hẹn cải thiện đáng kể không gian để chân và độ rộng khoang cabin, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách.
Về thiết kế, mẫu SUV cỡ nhỏ này dự kiến sẽ sở hữu ngoại hình cứng cáp và hiện đại hơn, với cụm đèn trước tách rời, mui xe thanh thoát hơn cùng cụm đèn hậu LED tạo hình chữ T.
Bên trong, Sonet mới được cho là sẽ bước vào giai đoạn nâng cấp mạnh về công nghệ. Xe có thể được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình điều khiển điều hòa cảm ứng 5 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, chạy trên nền tảng phần mềm ccNC mới của Kia.
Ngoài ra, các trang bị đáng chú ý khác như cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 cũng nhiều khả năng sẽ xuất hiện.
Về vận hành, Kia nhiều khả năng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ quen thuộc gồm máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên, máy xăng tăng áp 1.0L và động cơ diesel tăng áp 1.5L, đi kèm các tùy chọn hộp số sàn, tự động và ly hợp kép.
Đáng chú ý, tại sự kiện CEO Investor Day 2026, Kia cũng đã xác nhận kế hoạch ra mắt phiên bản Sonet hybrid. Biến thể này dự kiến xuất hiện vào năm 2028 hoặc 2029, sau khi Sonet bước sang thế hệ mới.
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