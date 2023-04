BĐBP Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền các đơn vị lực lượng vũ trang của nước bạn Lào

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã đến chúc tết bộ chỉ huy quân sự và công an hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào); đồng thời mong muốn 2 bên cùng xây dựng mối quan hệ ngày càng đoàn kết, bền chặt.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, trong 2 ngày 3-4/4, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc tết bộ chỉ huy quân sự và công an hai tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt chúc tết Bunpimay tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn.

Đoàn công tác do Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của bạn; đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết giữa BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và bộ chỉ huy quân sự, công an 2 tỉnh nước bạn Lào ngày càng gắn bó, bền chặt.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Công an tỉnh Khăm Muồn.

Lãnh đạo các đơn vị bạn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để hai bên hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay.

Thời gian qua, các đơn vị của hai bên đã xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xẩy ra trên biên giới theo đúng quy định.

BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và bộ chỉ huy quân sự, công an hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng Công an tỉnh Bolikhămxay.

Các đơn vị cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hợp tác trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Tiếp tục chú trọng công tác phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; đấu tranh với việc xuất nhập cảnh trái phép; cùng nhau xây dựng đường biên giới chung giữa hai nước đảm bảo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Dịp này, đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh cũng đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí là Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

Đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh đến thăm, chúc tết gia đình đồng chí Kong Keo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay.

Đoàn công tác BĐBP Hà Tĩnh thăm, chúc tết gia đình đồng chí Văn xay Phong xa vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn.

