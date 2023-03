Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Năm 2022, các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.