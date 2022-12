Thạch Hà gặp mặt hơn 200 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn vào tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), chiều 19/12, Huyện ủy Thạch Hà tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu và hơn 200 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Mở đầu chương trình gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa đã thông tin tới các đại biểu về tình hình phát triển KT-XH của huyện trong năm vừa qua.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa thông tin về tình hình KT-XH, AN-QP của huyện nhà trong năm 2022.

Năm 2022, Thạch Hà triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN trong điều kiện có nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành 21/23 chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; các mô hình dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất cho hiệu quả rõ nét. Triển khai xây dựng 23 khu dân cư NTM kiểu mẫu; thí điểm xây dựng khu dân cư xanh, thông minh ở thôn Khe Giao (xã Ngọc Sơn).

Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 196% kế hoạch tỉnh giao, 176% kế hoạch HĐND huyện giao; hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong niên độ ngân sách 2025. Thu hút 4 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm học 2021 - 2022, giáo dục Thạch Hà dẫn đầu toàn tỉnh với 16/17 tiêu chí đạt xuất sắc và 1 tiêu chí xếp loại tốt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hơn 200 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn dự buổi gặp mặt.

Năm 2023, huyện tập trung cao công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, gắn với tăng tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, giống mới trong sản xuất; dồn sức thực hiện đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2024”; triển khai hiệu quả đề án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch huyện Thạch Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Đại tá Trương Quang Thành - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn F337 (Quân khu 4) phấn khởi trước những thành quả huyện nhà đạt được trong thời gian qua.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh tuyến biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

Trung tá Bùi Bá Sơn - nguyên cán bộ Lữ đoàn E270 - Quân khu 5 mong muốn huyện tiếp tục tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố để phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, các đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn đã chia sẻ những ký ức, câu chuyện của người lính Cụ Hồ trong kháng chiến và thời bình. Nhiều cán bộ quân đội dù đã nghỉ hưu những vẫn thường xuyên theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tâm huyết; vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào, các cuộc vận động tại địa phương.

Các đại biểu quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác bày tỏ niềm kỳ vọng, tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Thạch Hà sẽ ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn lực lượng vũ trang huyện nhà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng về QP-AN; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

