Nhiều hoạt động trong tháng khai trương du lịch biển Thiên Cầm

Trong tháng 4, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẽ triển khai nhiều hoạt động khai trương du lịch nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút du khách.

UBND huyện Cẩm Xuyên vừa ban hành kế hoạch số 623/KH-UBND về triển khai tháng khai trương du lịch Cẩm Xuyên năm 2022 nhằm quảng bá, giới thiệu thu hút du khách đến với du lịch Cẩm Xuyên nói chung và Khu du lịch Thiên Cầm nói riêng.

Huyện Cẩm Xuyên sẽ triển khai nhiều hoạt động Tháng du lịch tại biển Thiên Cầm (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, huyện Cẩm Xuyên sẽ triển khai 7 hoạt động trọng tâm trong Tháng khai trương du lịch (tháng 4), bao gồm: chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao, ẩm thực (từ 14/4 – 19/5) tại khu du lịch Thiên Cầm; giải bóng chuyền nữ toàn huyện (từ 16/4 – 17/4) tại Khu du lịch Thiên Cầm; hội đua thuyền truyền thống Nhượng Bạn (từ 30/4 – 1/5) tại biển Thiên Cầm; liên hoan dân ca ví, giặm toàn huyện (từ 25/4 – 1/5) tại Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập và Khu du lịch Thiên Cầm; lễ hội Cầu Ngư xã Cẩm Nhượng (ngày 8/5) tại miếu Ngư Ông, xã Cẩm Nhượng; Ga la “Thiên Cầm biển gọi” và các hoạt động thể thao bãi biển vào các buổi chiều tối thứ 7, chủ nhật trong tháng 4/2022; các hoạt động ẩm thực đêm gắn với giới thiệu sản phẩm địa phương vào các tối thứ 7 và chủ nhật trong tháng 4 và tháng 5/2022, địa điểm tại tiểu Công viên thuộc Khu du lịch Nam Thiên Cầm.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình (áo trắng) kiểm tra cơ sở hạ tầng tại khu du lịch Thiên Cầm trước mùa khai trương

Các hoạt động du lịch được triển khai trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh tại Khu du lịch phối hợp với UBND thị trấn Thiên Cầm, UBND xã Cẩm Nhượng rà soát và xây dựng kế hoạch nhằm tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 100% cán bộ, nhân viên người lao động tham gia hoat động du lịch trước ngày 25/3/2022.

Xây dựng phương án xử lý khi ghi nhận khách du lịch bị F0. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận và gắn biển cơ sở dịch vụ bảo đảm an toàn COVID-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”, hệ thống đăng ký và khai báo an toàn COVID-19.

Phan Trâm