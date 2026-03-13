Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, xưng “đồng chí”

Ngân Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dưới sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, 120 tân binh từng bước thích nghi, rèn luyện tác phong, kỷ luật và nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh)

bqbht_br_3.jpg
Vừa vào quân ngũ, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã được huấn luyện bổ trợ và trải nghiệm những bài học đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, những người lính trẻ đã bước vào đợt học tập, quán triệt điều lệnh, điều lệ và các quy định của đơn vị.
bqbht_br_4.jpg
Công tác kiểm tra, hướng dẫn điều lệnh, tác phong được cán bộ đơn vị thực hiện nghiêm túc ngay từ những ngày đầu, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội.
bqbht_br_2.jpg
Những buổi huấn luyện đầu tiên giúp các tân binh rèn luyện tác phong, kỷ luật và sự chính xác trong từng động tác. Dù còn bỡ ngỡ, chưa thật sự thuần thục, nhưng với sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, các chiến sĩ trẻ miệt mài luyện tập, từng bước làm chủ các nội dung huấn luyện ban đầu.
bqbht_br_11.jpg
Chiến sĩ mới tham gia các buổi học chính trị, giáo dục truyền thống. Những nội dung học tập này góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm, giúp các tân binh thêm vững vàng trên chặng đường rèn luyện trong quân ngũ.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
Binh nhì Nguyễn Gia Huy (Trung đội 4, Đại đội 5) chia sẻ: "Mỗi nội dung học tập đã giúp bản thân nắm bắt kiến thức cơ bản, có thêm nhận thức, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của người quân nhân".
bqbht_br_6.jpg
Không chỉ được huấn luyện, học tập, các chiến sĩ mới còn được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ cách sắp xếp nội vụ, từ gấp chăn màn, quân tư trang đến giữ gìn nơi ở gọn gàng, ngăn nắp.
bqbht_br_5.jpg
Những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần rèn luyện tác phong kỷ luật, nền nếp chính quy trong môi trường quân đội.
bqbht_br_9.jpg
Ngay từ khi về đơn vị, quy định: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí được thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là một trong những việc làm đầu tiên giúp các tân binh có tác phong chính quy, chỉnh tề, đồng thời thể hiện sự thống nhất trong môi trường quân ngũ.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_8.jpg
Binh nhì Đỗ Tiến Sỹ (Trung đội 7, Đại đội 5) chia sẻ, những ngày đầu quân ngũ mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ. Việc làm quen với nền nếp sinh hoạt, kỷ luật và điều lệnh nghiêm ngặt ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng bù lại là không khí đoàn kết, thân tình của tập thể cùng sự quan tâm, động viên và hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện. Nhờ đó, mỗi chiến sĩ dần hình thành thói quen sinh hoạt nền nếp, tác phong nhanh nhẹn, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác, đồng thời biết quan tâm và sống trách nhiệm hơn với tập thể.
bqbht_br_15.jpg
Đại uý Đặng Xuân Sơn (Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã chú trọng nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng tân binh, thường xuyên gần gũi, động viên, hướng dẫn trong sinh hoạt, học tập và huấn luyện. Nhờ vậy, các tân binh từng bước làm quen với môi trường quân ngũ, nền nếp chính quy và chế độ của quân đội, ổn định tư tưởng, xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Tin liên quan

Tags:

#quân đội #huấn luyện #chiến sĩ mới #kỷ luật #truyền thống #Hà Tĩnh #rèn luyện #giao nhận quân tại Hà Tĩnh năm 2026 #Giao quân ở Hà Tĩnh #giao quân tại Hà Tĩnh năm 2026 #lễ giao nhận quân tại Hà Tĩnh #Hà Tĩnh tổ chức giao nhận quân #Tân binh Trung đoàn 841

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.