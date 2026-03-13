Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, xưng “đồng chí”

(Baohatinh.vn) - Dưới sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, 120 tân binh từng bước thích nghi, rèn luyện tác phong, kỷ luật và nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh)
Binh nhì Nguyễn Gia Huy (Trung đội 4, Đại đội 5) chia sẻ: "Mỗi nội dung học tập đã giúp bản thân nắm bắt kiến thức cơ bản, có thêm nhận thức, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của người quân nhân".
Binh nhì Đỗ Tiến Sỹ (Trung đội 7, Đại đội 5) chia sẻ, những ngày đầu quân ngũ mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ. Việc làm quen với nền nếp sinh hoạt, kỷ luật và điều lệnh nghiêm ngặt ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng bù lại là không khí đoàn kết, thân tình của tập thể cùng sự quan tâm, động viên và hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện. Nhờ đó, mỗi chiến sĩ dần hình thành thói quen sinh hoạt nền nếp, tác phong nhanh nhẹn, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác, đồng thời biết quan tâm và sống trách nhiệm hơn với tập thể.
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong môi trường quân ngũ, các tân binh sẽ nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, chúc Tết,giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang; tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày này, kiều bào, người lao động qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) về quê đón Tết tăng nhanh. Lực lượng chức năng đã triển khai các thủ tục thông quan nhanh chóng để bà con sớm sum vầy bên gia đình.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc LLVT Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị.