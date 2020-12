Các cơ sở chuẩn bị lượng hàng lớn “đổ bộ” lễ hội cam Hà Tĩnh

Với hiệu quả tích cực từ tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh những năm trước, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để tham gia lễ hội năm nay.

Dự kiến cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga sẽ mang tới lễ hội 300 hộp kẹo các loại.

Có kinh nghiệm từ 3 lần tham gia lễ hội cam và thường xuyên đưa sản phẩm đến các hội chợ xúc tiến thương mại trên toàn quốc, cơ sở kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Hà) đã đăng ký 1 suất tại lễ hội năm nay. Để chuẩn bị nguồn hàng, những ngày qua, các nhân viên của cơ sở đã làm việc tích cực, nhanh tay hơn.

Chị Nguyễn Thị Nga – chủ cơ sở kẹo cu đơ Phong Nga cho hay: “Ngoài cung cấp sản phẩm cho gian hàng Văn phòng Điều phối NTM và gian hàng nông sản tỉnh, chúng tôi sẽ mang khoảng 300 hộp kẹo cu đơ các loại để trưng bày với mong muốn đưa sản vật quê hương đến với người tiêu dùng và du khách. Tùy theo sức mua, chúng tôi sẽ bổ sung hàng hóa trong những ngày lễ hội diễn ra”.

Năm nay, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm sẽ mang số lượng hàng lớn hơn đến với ngày hội.

Vừa trở về từ hội chợ triển lãm kích cầu tiêu dùng và hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Quảng Ninh năm 2020, anh Trần Bá Quang – chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm (Can Lộc) lại tất bật đóng gói hàng hóa để tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh. Do thời gian các lễ hội gần nhau nên khâu chế biến sản phẩm được cơ sở chuẩn bị sẵn từ trước đó. Anh Quang cho biết, năm nay, cơ sở sẽ mang khoảng hơn 200 hộp viên nghệ mật ong và tinh bột nghệ đến với lễ hội.

Nhận thấy hiệu quả, cơ hội từ những năm trước mang lại, HTX Thiên Phú (Nghi Xuân) đã chuẩn bị lượng hàng lớn hơn để “góp mặt” vào lễ hội năm nay. Anh Ngô Trung Trực – Giám đốc HTX Thiên Phú chia sẻ: “Tại lễ hội năm 2019, sản phẩm nước mắm Lạch Kèn của HTX được nhiều khách hàng đón nhận nên chúng tôi bán được gần 400 lít. Hiện nay, chúng tôi đã đóng thùng các loại, chuẩn bị sẵn sàng đến sáng 18/12 sẽ đưa hàng lên xe chở đến lễ hội trưng bày. Dự kiến chuyến xe đầu tiên chúng tôi sẽ đưa 500 lít nước mắm đóng trong các loại chai có dung tích khác nhau để tham gia lễ hội”.

Nhân viên HTX Thiên Phú hoàn thành khâu đóng gói bao bì, nhãn mác để đưa sản phẩm đến lễ hội.

Tại những địa phương khác như Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Đức Thọ… các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp cũng đã hoàn thành khâu chuẩn bị để tham gia ngày hội nông sản lớn của tỉnh.

Anh Nguyễn Trọng Thể, Phó Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Đức Thọ cho biết: “Lễ hội là dịp để tôn vinh thành quả lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cũng là cơ hội để các đơn vị quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh 3 gian hàng cam thì năm nay huyện Đức Thọ có 5 gian hàng đặc trưng như: Bánh gai, bưởi, dầu lạc, đồ gỗ mỹ nghệ, gạo, cu đơ, sản phẩm từ rươi, cáy…”.

Các sản phẩm làm từ trầm của huyện Hương Khê sẽ tiếp tục có mặt tại lễ hội năm nay.

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm nay sẽ có 100 gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và những đặc sản khác. Hiện nay, sơ đồ bố trí gian hàng, khung rạp, phông bạt đã cơ bản được chuẩn bị tại khu vực trung tâm thương mại Vincom.

Trong ngày mai (18/12), các huyện, thị, thành phố sẽ cùng với các nhà vườn, cơ sở sản xuất tiến hành trưng bày hàng hóa, tạo những gian hàng ấn tượng, đẹp mắt để chào đón lễ khai mạc diễn ra vào tối cùng ngày.