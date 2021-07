Chanh Vũ Quang sai quả nhưng lại... “rớt” giá, ế hàng do ảnh hưởng dịch Covid-19

Mặc dù năng suất chanh năm nay (trung bình khoảng 12 tấn/ha) cao hơn so với mọi năm nhưng bà con nông dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) vẫn không vui, vì chanh năm nay “rớt” giá và “ế” hàng.

Từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Nguyễn Tiến Mai ở thôn Cao Phong (bên phải) mới chỉ bán được gần 1 tấn chanh.

Thời điểm này, bà con nông dân xã Đức Lĩnh đang bước vào mùa thu hoạch chanh chính vụ. Theo chia sẻ của người dân nơi đây, chanh năm nay đạt năng suất cao hơn mọi năm, nhưng giá chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Mai (thôn Cao Phong) trồng hơn 1ha chanh. Năm 2020, vựa chanh chính vụ gia đình ông thu về hơn 10 tấn quả, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay giá chanh giảm mạnh khiến gia đình ông rất lo lắng.

Hiện tại, gia đình ông Mai đang bán chanh với giá từ 4 - 5 nghìn đồng/kg.

Ông Mai cho biết: “Năm nay, chanh được mùa, cây nào cũng sai quả hơn rất nhiều so với những năm trước. Nếu như năm ngoái, vụ chanh chính gia đình tôi thu được hơn 10 tấn thì năm nay đạt khoảng 12 tấn. Thế nhưng, mới đầu mùa mà giá chanh đã xuống rất thấp.

Hiện tại, loại chanh quả to, mọng nước đang được thương lái mua tại vườn với giá 6.000 đồng/kg; còn những quả nhỏ chỉ bán được chừng 4.000 đồng/kg. So với năm ngoái thì giá chanh đã giảm hơn một nửa”.

Cũng theo ông Mai, năm nay, giá chanh không chỉ thấp mà thương lái còn “kén” mua. Dù đã vào vụ được hơn một tuần, nhưng đến thời điểm này, gia đình ông mới chỉ bán được gần 1 tấn quả, đang còn độ 11 tấn quả chưa thể thu hoạch.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai (thôn Cao Phong) đang thu hái chanh để bán cho thương lái.

Cách đó không xa, vườn chanh của gia đình chị Nguyễn Thị Mai (thôn Cao Phong) cũng đã bắt đầu cho thu hái gần 1 tuần nay. Mỗi ngày, chị Mai đang cung cấp cho thương lái hơn 1 tạ chanh.

Chị Mai cho biết, nếu như năm trước, giá chanh đầu mùa được bán với mức 12.000 đồng/kg, thì nay, giá chanh tại vườn đang dao động quanh mức 6.000 đồng/kg trở lại.

Dù được mùa nhưng vợ chồng chị Mai vẫn không vui vì giá chanh xuống thấp.

Theo chị Mai: “Đầu mùa mà giá chanh đã thấp như vậy rồi thì khi vào rộ mùa thu hoạch, có thể giá sẽ còn giảm mạnh hơn. Thời điểm này, giá chanh “rẻ như cho” nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Gia đình tôi trồng hơn 2 ha chanh, hiện tại có khoảng 26 tấn chanh tại vườn đã đến kỳ thu hoạch. Các năm trước, vào độ này chúng tôi bán ra 2 - 3 tấn mỗi ngày, khoảng hơn một tuần là thu hoạch xong; còn bây giờ, cao điểm lắm chỉ bán được khoảng 2 tạ mỗi ngày”.

Chị Nguyễn Thị Mai phân loại chanh để xuất bán cho thương lái.

Cũng theo chị Mai, nguyên nhân khiến giá chanh giảm mạnh trong năm nay là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường tiêu thụ chanh tại các tỉnh giảm sụt.

Đặc biệt, một lượng lớn tiểu thương ở chợ đầu mối TP Vinh không thể vào địa phương để thu mua chanh như những năm trước do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, hầu hết các hộ trồng chanh đều phải phụ thuộc vào những tiểu thương “sẵn có” trên địa bàn.

Anh Nguyễn Viết Cường - tiểu thương trên địa bàn xã Đức Lĩnh đang thu mua chanh tại các hộ dân ở thôn Cao Phong.

Anh Nguyễn Viết Cường - một tiểu thương trên địa bàn xã Đức Lĩnh cho hay: “Thời điểm này của năm ngoái, mỗi ngày tôi thu mua từ 7 - 8 tấn chanh để gửi đi các tỉnh tiêu thụ. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại một số đầu mối tiêu thụ lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh..., nhiều quán hàng phải đóng cửa khiến những thị trường này gần như bị “đóng băng”. Đây là nguyên nhân chính khiến giá chanh rớt giá mạnh và ứ đọng hàng tại các vườn đồi”.

Anh Cường cũng cho biết thêm, thời điểm này, anh chỉ thu mua từ 1 - 1,5 tấn chanh mỗi ngày để cung cấp cho các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh và một số đầu mối ở Quảng Bình.

Toàn xã Đức Lĩnh có hơn 360 ha chanh đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở thôn Cao Phong (gần 310 ha).

Được biết, trên địa bàn xã Đức Lĩnh hiện có hơn 360 ha chanh đang cho thu hoạch vụ chính, năm nay, thời tiết thuân lợi nên chanh đậu quả cao, sản lượng ước đạt đến cuối vụ hơn 4.300 tấn (cao hơn năm ngoái gần 800 tấn), tập trung chủ yếu ở thôn Cao Phong (gần 310 ha), với trên 95% hộ dân trồng chanh.

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: "Thời điểm này, các diện tích chanh trên địa bàn đang vào vụ thu hoạch chính. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chanh khó tiêu thụ, giá giảm mạnh so với mọi năm. Hiện tại, chanh đang được thương lái mua với giá 6.000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Với mức giá và sức tiêu thụ như hiện nay, người trồng chanh trên địa bàn xã đang canh cánh nỗi lo “ế” hàng. Để giúp người dân sớm tiêu thụ số chanh đã đến kỳ thu hoạch, xã đang kêu gọi các tiểu thương trên địa bàn linh hoạt kết nối thêm các thị trường tỉnh bạn để “gỡ khó” cho bà con nông dân trong việc thu hoạch cũng như xuất bán".

Người trồng chanh xã Đức Lĩnh đang đứng giữa khó khăn “được mùa, mất giá”.

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ, toàn huyện hiện có gần 500 ha chanh, năm 2020, vụ chanh chính toàn huyện thu về gần 5.000 tấn quả, với giá cả ổn định 12 nghìn đồng/kg, cuối vụ bà con “bỏ túi” gần 60 tỷ đồng.

Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên chanh đậu quả cao hơn so với mọi năm, sản lượng ước đạt đến cuối vụ khoảng 6.000 tấn (cao hơn năm ngoái gần 1.000 tấn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường tiêu thụ mặt hàng này giảm sụt, giá bán xuống thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm. Hiện tại, chanh trên địa bàn đang được thương lái mua với giá 6 nghìn đồng/kg, ước thu đến cuối vụ đạt khoảng 36 tỷ đồng.

Văn Chung