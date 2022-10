Cơ quan chuyên môn Sở NN&PTNT Hà Tĩnh khuyến nghị tăng cường diệt chuột bảo vệ sản xuất

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh nhận định hiện là thời điểm thuận lợi để triển khai các biện pháp diệt chuột nhằm giảm thiểu tác hại do loài vật này gây ra đối với sản xuất vụ đông 2022 và vụ xuân 2023 sắp tới.

Việc tổ chức săn bắt các vùng chuột co cụm, đào bắt các ổ chuột ở vùng đất cao ráo không bị ngập nước, bờ bụi ven làng là biện pháp phổ biến nhất hiện nay, mang lại hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh tư liệu về hoạt động diệt chuột của người dân xã Thịnh Lộc (Lộc Hà)

Thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, nước dâng cao gây ngập lụt diện tích đồng ruộng, do đó, chuột sẽ di chuyển co cụm tập trung về các khu gò đồi, bờ mương, bờ ruộng lớn, ven làng, bờ bụi… để tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, đây là thời điểm thuận lợi để triển khai các biện pháp diệt chuột.

Để chủ động trong công tác diệt trừ chuột, giảm thiểu tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất vụ đông 2022, đặc biệt trong vụ xuân 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của chuột và sự cần thiết của việc diệt chuột bảo vệ sản xuất, hướng dẫn các giải pháp phòng trừ chuột có hiệu quả đến tận cơ sở sản xuất và người dân. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, khuyến khích tiến hành đồng bộ trên quy mô lớn, xem xét có chính sách hỗ trợ, động viên các địa phương có kết quả diệt chuột tốt.

Theo đó, về biện pháp thủ công (biện pháp đang được áp dụng phổ biến nhất hiện nay, mang lại hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến môi trường), tiến hành diệt chuột với các hình thức: tổ chức săn bắt các vùng chuột co cụm, đào bắt các ổ chuột ở vùng đất cao ráo không bị ngập nước, bờ bụi ven làng là nơi chuột đang tập trung trú ẩn nhiều. Biện pháp này đòi hỏi phải tiến hành đồng thời trên diện rộng, huy động lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh cùng ra quân. Đặc biệt, nếu sử dụng chó cùng tham gia vây bắt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Dùng các loại bẫy bắt thủ công như: bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy dính… đặt ở các vị trí chuột thường xuyên qua lại. Cùng đó là vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi để hạn chế nơi cư trú của chuột. Kết hợp với việc thu mua đuôi chuột để động viên Nhân dân; tuyệt đối không được sử dụng điện để diệt chuột.

Về biện pháp sinh học, hóa học, triển khai đánh bả trên diện rộng đồng loạt tại các địa phương. Đây là thời điểm diệt chuột bằng thuốc có hiệu quả cao vì chuột thiếu thức ăn. Trong đó, biện pháp sinh học là chú trọng công tác bảo vệ và phát triển các loài thiên địch của chuột bằng hình thức khuyến khích người dân nuôi mèo, tuyên truyền và phổ biến cho nhân dân không săn bắt, giết thịt các thiên địch của chuột có trong tự nhiên như rắn, các loài chim...; sử dụng một trong các chế phẩm sinh học như: Broma 0,005AB, Klerat 0,005% Wax Block Bait. Biện pháp hóa học là sử dụng các hoạt chất thuộc nhóm chống đông máu, ít độc hại cho người và động vật như: Storm 0.005% blocK bait, Hicate 0.25WP, Cat 0.25 WP, Kaletox 200WP, Gimlet 0.2GB.

Cách đặt bả là tranh thủ những ngày nắng ráo tiến hành đặt bả, mỗi bả cách nhau 3-5m, trước cửa hang và dọc đường đi lại của chuột, thời điểm đặt bả vào buổi chiều muộn; cách 5-7 ngày, kiểm tra các điểm đặt bả một lần để bổ sung bả ở các nơi chuột đã ăn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh lưu ý, khi sử dụng thuốc hóa học phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật hướng dẫn trên bao gói.

P.V